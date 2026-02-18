Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dimiteix el número dos de la Policia per una presumpta agressió sexual

L’advocat de la denunciant demana investigar suposats delictes de coaccions, lesions psíquiques i malversació de cabals públics

El comissari José Ángel González. | JUANJO MARTIN / EFE

Cristina Gallardo

Madrid

Cristina Gallardo

Madrid

El comissari José Ángel González, director adjunt de la Policia Nacional, ha dimitit. No ha pogut aguantar la pressió d'haver sigut citat el 17 de març en qualitat de querellat per un presumpte delicte d'agressió sexual, després d'admetre a tràmit l'acció penal presentada per una altra agent de policia. En la seva interlocutòria, a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO, el titular del Jutjat número 8 de Violència sobre la Dona de Madrid, David Maman, assenyala que els fets denunciats "presenten característiques que fan presumir la possible existència de delicte" d'agressió sexual, i per això s'han de practicar diligències "essencials encaminades a efectuar aquesta determinació i, en el seu cas, el procediment aplicable. La citació és conseqüència de la incoació de diligències prèvies, que inclouen la compareixença de la presumpta víctima per a la mateixa data. En la querella, l'advocat de la víctima, Jorge Piedrafita, apunta a la suposada comissió de delictes d'agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversacions de cabals públics amb l'agreujant d'abús de superioritat.

L'agente, de baixa psicològica, denuncia que el director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, amb qui va mantenir una "relació d'afectivitat", la va agredir sexualment en un habitatge oficial del Ministeri de l'Interior on va ser pressionada a acudir l'abril passat, i després va ser coaccionada perquè no denunciés els fets. En cas de confirmar-se els fets relatats en la denúncia, el comissari González s'enfronta a una possible pena d'entre quatre i 21 anys de presó.

