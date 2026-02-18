Reinvindiquen tornar a pagar a les autopistes per evitar-ne el deteriorament
L'eliminació de peatges ha provocat un augment del trànsit en autopistes com l'AP-7, que opera al límit de la seva capacitat i ha vist créixer el trànsit de vehicles
La Cambra de Comerç de Barcelona ha reivindicat aquest dimarts la necessitat d’implantar un sistema de pagament per ús en autopistes i autovies seguint els principis establerts per les directives europees de «qui utilitza paga» i «qui contamina paga», segons expressa en un comunicat. Els diners recaptats serviran per garantir el manteniment correcte i la millora de les carreteres.
La Cambra proposa que un nou model de tarifació que hauria d’implantar-se de manera completament uniforme i equitativa a tot l’Estat i destinar-se exclusivament a la millora i la digitalització de les vies, que requereix més inversions per poder modernitzar la infraestructura.
Eliminació de peatges
La Cambra de Comerç recorda que l’eliminació dels peatges a les autopistes catalanes el 2021, amb l’acabament de les concessions de l’AP-7, l’AP-2, la C-32 nord i la C-33, ha provocat un fort increment del tràfic. Un cas destacable és el de l’AP-7, que ja opera al límit de la seva capacitat i, en només cinc anys, en alguns trams ha incrementat un 37% el trànsit de vehicles lleugers i un 55% el de vehicles pesats. Això s’ha traduït en més congestió, sinistralitat i desgast de la infraestructura.
A aquesta situació cal afegir també un dèficit creixent d’inversió en conservació viària. En concret, segons l’Associació Espanyola de la Carretera (AEC), el dèficit d’inversió en conservació de carreteres ha passat de 9.453 milions d’euros el 2022 a 13.491 milions d’euros en l’actualitat, i la inversió efectiva en manteniment per part de les administracions (central, autonòmiques i locals) és d’uns 2.000 milions d’euros anuals. Les dades del sector assenyalen que més de la meitat de les carreteres de l’Estat i de Catalunya presenten un deteriorament greu o molt greu, mentre que la inversió anual efectiva en manteniment és clarament insuficient per revertir aquesta situació.
Més risc
Autopistes i autovies suporten més de quatre vegades el trànsit i concentren el 55% dels accidents greus o mortals. En els últims anys el risc d’accidents a la Xarxa de Carreteres de l’Estat ha anat baixant. No obstant, aquest mateix dimarts el RACC ha publicat una anàlisi centrada en els 26.500 quilòmetres de la xarxa de titularitat estatal que reflecteix que per primera vegada en 15 anys ha augmentat l’índex de risc a les autopistes i autovies durant l’últim trienni. L’estudi iRAP que analitza la xarxa viària interurbana indica que en autopistes i autovies l’índex passa de 6,1 a 6,4.
