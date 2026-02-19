L’estratègia de la Casa Blanca
L’ICE deporta un nadó malalt d’un centre de detenció de migrants
El congressista demòcrata Joaquin Castro va denunciar que el nen, de dos mesos, va arribar "vomitant" i amb bronquitis a la institució texana de Dilley
El menor, la seva germana de 16 anys i els pares van ser abandonats amb 190 dòlars a la frontera
Javier Ojembarrena Alba
La tornada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units el 2025 va implicar la reobertura del centre de detenció de Dilley, als afores de San Antonio, a Texas. I és l’únic en què es mantenen retingudes famílies migrants, incloent-hi joves i fins i tot nadons, a l’espera de ser deportats, vivint en condicions més que millorables.
En aquest context, dimarts el congressista demòcrata Joaquin Castro va denunciar que a última hora de dilluns un infant de dos mesos identificat com a Juan Nicolás va ser atès a l’hospital per una bronquitis. Una malaltia pulmonar que, segons va deixar entreveure el congressista, s’hauria agreujat en aquest centre de detenció on la seva família va estar retinguda durant tres setmanes i on la criatura va arribar "vomitant i amb problemes respiratoris".
A través de diverses publicacions a X, Castro va assenyalar que el nen va ser traslladat a un hospital local amb la seva mare per ser diagnosticat i tractat. Després, tots dos van tornar al centre de detenció. Així, lluny d’haver-se solucionat el succés, el congressista demòcrata va mostrar preocupació per l’actual estat de salut de l’infant i va assegurar que, segons la seva família, "en les últimes hores hauria estat inconscient".
Malgrat l’hospitalització i el delicat estat de salut del nen, la mare va haver de presentar-se dimarts al matí davant el jutge d’immigració, que la va informar que tant ella com el seu fill serien deportats. "Estem profundament preocupats perquè el Juan i la seva mare siguin deportats i perquè la seva salut continuï deteriorant-se. La seva vida està en perill per culpa de la monstruosa crueltat de l’ICE", va sentenciar respecte a les accions del Servei d’Immigració i Control de Duanes.
Acte atroç
Finalment, en dues publicacions fetes poques hores després, Castro va aclarir que la criatura, la seva germana de 16 anys, la seva mare i el seu pare van ser deportats i "abandonats a la frontera amb Mèxic", amb únicament els 190 dòlars que portaven a sobre en el moment de la detenció.
"Deportar innecessàriament un infant malalt i la seva família al complet és un acte atroç. El meu equip i jo estem en contacte amb la família del Juan. Estem completament centrats a seguir-los la pista, a fer responsable l’ICE del que els passi per aquesta acció monstruosa, a demandar detalls específics sobre on i com estan, i a garantir-los la seguretat", va apuntar Castro.
La denúncia del cas del Juan Nicolás no és la primera que presenta Castro sobre un tema relacionat amb menors detinguts per l’ICE. Al seu dia, també va fer un ampli seguiment de la detenció i posterior alliberament de Liam Conejo Ramos, el nen de 5 anys retingut per l’ICE com a esquer per detenir el seu pare, i que també va ser enviat a Dilley. En aquest lloc, segons indiquen advocats d’immigració consultats per l’agència Efe, hi continuen detingudes 1.400 persones, entre les quals hi ha uns 400 menors d’edat.
Per la seva banda, el senador republicà John Cornyn, representant per Texas, va assenyalar a la cadena News 4 que "cap dels homes i dones que treballen en la patrulla fronterera volen veure ningú tractat de manera infrahumana", però va mirar de menystenir el cas denunciat per Castro dient que "bona part del que se sent són històries de terror creades pels mitjans".
Les dades del Deportation Data Project, però, mostren que la detenció de menors migrants als EUA ha augmentat d’una manera pronunciada durant el mandat de Trump. En concret, entre el gener i l’octubre del 2025 es va registrar una mitjana mensual de 170 nens arrestats, enfront dels 25 que hi va haver durant els últims 16 mesos del Govern de l’expresident Joe Biden.
