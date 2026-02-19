Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La policia deté l'expríncep Andreu, germà de Carles III, segons la BBC

El germà del rei Carles III ha estat detingut per la policia britànica en relació amb l'escàndol de Jeffrey Epstein

L'expríncep Andreu.

L'expríncep Andreu. / Europa Press

EFE

Londres

Andrew Mountbatten-Windsor, germà del rei britànic Carles III, ha estat detingut aquest dijous sota la sospita de mala conducta en un càrrec públic, segons ha informat la Policia de la Vall del Tàmesi, força policial a la qual pertany Windsor, a les afores de Londres.

El germà del rei Carles III va ser arrestat en el marc de les investigacions relacionades amb l’escàndol del financer Jeffrey Epstein i roman sota custòdia.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

