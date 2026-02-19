Moviments al tauler polític
Rufián demana que a cada territori es presenti només una llista d’esquerres
El portaveu d’ERC admet que el seu missatge no agrada, però el veu necessari contra Vox
El dirigent advoca per prioritzar les opcions que més sumin: «Si no, ens afusellaran políticament»
Miguel Ángel Rodríguez
"Ciència, mètode, ordre". Gabriel Rufián va repetir diverses vegades aquestes paraules com a antídot a un bloc del PP i Vox que, segons augura, seran "salvatges" quan arribin al poder. Quina és aquesta ciència, aquest mètode i aquest ordre? El portaveu d’ERC al Congrés va plantejar la necessitat que a cada territori es presenti una única llista d’esquerres, aquella que més sumi, per evitar la disgregació del vot. "Quin sentit té que 14 esquerres representant el mateix ens presentem al mateix lloc? Quin sentit té? Això ja sé que és antiaparell, si no, ens afusellaran políticament", va sentenciar.
En un acte amb el portaveu adjunt de Més Madrid a l’Assemblea regional, Emilio Delgado, Rufián va admetre que té "por com a demòcrata" davant del que ve i que per fer-hi front és necessari deixar de banda la competició electoral. Així, va exigir a tots els partits pactar "tres o quart punts programàtics en comú", entre els quals hi hagi "el dret a l’autodeterminació" i la "dignificació de les condicions de vida", i "cadascú a casa seva". Fins i tot, va arribar a parlar de la creació d’un "grup interparlamentari comú coordinat", de manera que totes les forces actuïn a una al Congrés.
"Jo no només vull il·lusionar, jo vull guanyar. Això exigeix ciència, mètode, ordre, perquè si no repetirem la història. [...] Intentem fer una cosa diferent. Jo li vull guanyar, província a província, escons a Vox. I això no es fa amb discursos de puta mare... Ciència, mètode, ordre", va sentenciar, mentre al públic hi havia qui clamava "cal lluitar" i, des de l’altre costat de la sala, li responien "organitzar-se".
Crida als partits
Davant la pregunta que li va fer en diverses ocasions Sarah Santaolalla, moderadora de l’acte, sobre com es materialitza aquesta proposta, Rufián va evitar entrar en polèmiques sobre quin partit o quin altre s’ha de presentar a cada territori i va insistir en la seva crida a la unitat: "Val la pena que continuem competint entre nosaltres per veure qui és més pur, qui és millor, qui fa millors tuits?". No obstant, davant la insistència, va acabar posant com a exemple el disbarat que ERC es presenti al País Valencià per competir amb Compromís.
Tot això, va dir, exigeix d’un "acte de generositat inèdit en democràcia". Així, va recalcar que les formacions s’han de deixar de mirar el melic: "O ens posem d’acord o ens n’anem en orris". El dirigent republicà va apel·lar també a la necessitat d’incloure Podem en l’equació: "Ha sigut, és i serà una formació política per a mi imprescindible". Una crida que ha fet malgrat lamentar que l’acusin de "malmenorista".
Rufián, que va fer aquesta anàlisi davant gairebé 500 persones, entre les quals hi havia mig centenar de dirigents polítics, va reconèixer que aquest discurs no agradaria a l’aparell dels partits. De l’esquerra nacionalista, a la qual el portaveu d’ERC apel·la per liderar la unió a l’esquerra, no hi va haver grans presències. Oriol Junqueras, líder d’ERC, no va assistir a l’acte, malgrat ser a Madrid. La representació més important va ser dels partits integrats a Sumar. Delgado, de Més Madrid, va coincidir amb Rufián en part de les seves anàlisis, però va assenyalar que "no és només un problema d’unitat".
