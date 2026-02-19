Escalada de tensió
Trump dona un termini de 10 dies a l’Iran per arribar a un acord o "passaran coses dolentes"
Enmig del reforç del desplegament militar a la regió, el president dels EUA parla en un discurs a Washington de la possibilitat d’"haver d’anar un pas més enllà"
Idoya Noain
La pressió de Donald Trump a l’Iran s’intensifica. Aquest dijous el president dels Estats Units ha posat sobre la taula un calendari en què ha marcat un termini de 10 dies perquè Teheran arribi a un acord sobre el seu programa nuclear o, en les seves paraules, "passaran coses dolentes".
L’amenaça de Trump ha arribat dins d’un discurs que el mandatari ha pronunciat a l’Institut de la Pau de Washington, recentment batejat amb el seu propi nom, en la primera reunió de la Junta de la Pau per a Gaza.
"És hora que l’Iran se’ns uneixi en un camí que completarà el que estem fent. Si ho fan, serà estupend. Si no ho fan, també serà estupend però per un camí molt diferent", ha dit Trump. "No poden continuar amenaçant l’estabilitat de tota la regió i han d’arribar a un acord. I si això no succeeix, i puc potser entendre que no succeeixi, passaran coses dolentes".
Poc abans d’aquestes frases Trump havia deixat oberta la possibilitat de haver d’anar "un pas més enllà" que el diàleg amb l’Iran i havia marcat aquest potencial termini. "Ho descobriran probablement en els pròxims 10 dies", ha dit.
El precedent
Els precedents de Trump amb Teheran obliguen a prendre amb molta cautela aquestes paraules. El juny de l’any passat, quan Israel va obrir una campanya militar contra l’Iran, el mandatari també va donar públicament un termini de dues setmanes perquè els líders iranians s’asseguessin a la taula de negociacions. Aquell missatge públic, no obstant això, ocultava que ja havia pres la decisió d’atacar les instal·lacions nuclears iranianes a Fordow, Natanz i Isfahan.
Menys de 48 hores després que Karoline Leavitt, secretària de premsa de la Casa Blanca, fes públic aquell missatge de les dues setmanes, l''Operació martell de mitjanit' estava en marxa, els bombarders B-2 van enlairar-se des de Missouri i van fer el viatge per llançar sobre les instal·lacions iranianes les potents bombes antibúnquer.
Tambors de guerra
Les paraules arriben mentre els tambors de guerra amb l’Iran sonen amb més força, malgrat les recents converses a Ginebra i les declaracions de l’Iran sobre avenços. Washington ha reforçat considerablement el seu desplegament militar a la regió, i l’exèrcit d’Israel també ha augmentat els seus preparatius, i diverses informacions als Estats Units en les últimes hores han parlat del potencial d’un atac imminent, tan aviat com aquest cap de setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»