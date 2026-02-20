Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
L'home de 54 anys, que va ser trobat en un espai d'instal·lacions elèctriques de l'Hospital de Benidorm, va morir per asfíxia
P. Cerrada
Un pacient britànic de 54 anys, ingressat en un hospital de Benidorm, va ser trobat mort quatre dies després de desaparèixer. Inicialment es va pensar que havia marxat del centre sense l’alta, com ja havia fet mesos abans, i per això la família i la Policia Nacional el van buscar per la ciutat.
El cos va ser localitzat finalment dins del mateix hospital, en un espai tècnic de la sisena planta, atrapat entre una plataforma metàl·lica i la paret d’una zona plena de cablejat. La investigació apunta que podria haver intentat recuperar algun objecte personal i va quedar encallat cap per avall sense poder sortir.
La dona de la víctima va ser qui va donar la veu d’alarma després d’anar, el dia 7, a l’hospital on el seu marit estava ingressat. Hi va anar en acabar la feina i, en entrar a l’habitació, va comprovar que el marit no hi era. Assegura que li van dir que se n’havia anat tot i no tenir l’alta mèdica i, després de fer una batuda per l’hospital, no el van trobar.
A l’octubre de l’any passat ja es va produir una situació similar i el marit va abandonar l’hospital sense rebre l’alta i se’n va anar a casa, per la qual cosa la dona va pensar que podria haver fet el mateix. No obstant això, va anar al domicili i als llocs que freqüentava i no el va trobar. La dona va col·locar cartells amb la fotografia del desaparegut i va demanar col·laboració ciutadana a les xarxes socials. Tot i rebre avisos de persones que asseguraven haver-lo vist fins i tot a Múrcia, l’home continuava desaparegut i la dona en va denunciar la desaparició davant la Policia Nacional de Benidorm.
La Policia va difondre la foto de l’home entre les patrulles de servei i el va buscar sense èxit en zones de barranc i d’arbrat. Els investigadors van fer gestions a l’hospital i van esbrinar que el pacient havia eixit vestit de l’habitació i havia estat donant voltes pel centre, però sense rumb fix, com si estigués desorientat.
Una vegada van constatar que no havia sortit de l’hospital, la Policia Nacional va fer una recerca de tot el centre hospitalari i, mentre feien la inspecció, van localitzar el cadàver a la sisena planta, en una zona d’instal·lacions elèctriques. En un primer moment, van veure una jaqueta i un telèfon i, instants després, van descobrir el cadàver del pacient, que estava atrapat en un buit entre una plataforma metàl·lica i una paret on hi havia cablejat elèctric.
Cap dels cables no estava deteriorat ni tenia prou potència per a causar una mort per electrocució. La Policia Nacional va alertar la comissió judicial i, després de l’alçament del cadàver, el cos es va traslladar a l’Institut de Medicina Legal d’Alacant, on l’autòpsia va confirmar que va morir asfixiat.
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills