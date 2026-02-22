Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
Els veïns van quedar estupefactes i indignats quan, setmanes després, els va arribar la sanció per un sopar que sempre s’havia fet al barri
Quan arriben les festes del barri, moltes comunitats fan el mateix: treuen taules i cadires al carrer i organitzen un sopar “a la fresca” per compartir una estona plegats. No passa només a Torrero (Saragossa): és una escena habitual a pobles i barris de tot arreu, especialment a l’estiu, quan el bon temps acompanya i les celebracions omplen els carrers.
Com solen funcionar aquests esdeveniments
Normalment són trobades veïnals, sense ànim de lucre, on cadascú porta menjar o es reparteixen plats, i s’hi reuneixen famílies, amics i residents del mateix carrer. Sovint formen part del programa festiu i es fan en vies amb poc trànsit o carrers interiors, justament per evitar molèsties i garantir seguretat.
La nit que va aparèixer la policia… i la multa que va arribar després
Al carrer Esperanza, al barri de Torrero, els veïns també ho feien així. Però el 2023, enmig del sopar, va aparèixer la Policia Local. Segons explica Ángel Martín, pensaven que era una visita rutinària per comprovar que tot estigués bé. En canvi, els van demanar documentació i els van comunicar que no n’hi havia prou amb la comunicació prèvia que havien presentat: calia una autorització municipal.
Van haver de desmuntar les taules i van acabar sopant drets, entre el carrer i els garatges. La sorpresa grossa, però, va arribar més tard: un mes després d’un altre sopar celebrat sense problemes el juny de 2024, Martín va rebre una carta amb la sanció: 601 euros per la trobada del 2023, considerada una “infracció administrativa greu” perquè l’activitat “no estava emparada” per permís municipal. “Ens va sortir el sopar a 50 euros per família”, resumeix.
Què van fer per avisar l’Ajuntament
Per no quedar-se de braços plegats, Martín havia registrat un escrit al consistori avisant que, coincidint amb les festes i el 50è aniversari de l’associació veïnal, convocaven un sopar al carrer. Ells creien que això era suficient, com havia passat altres anys.
Què reclamen els veïns i com ha acabat el cas
Els veïns van presentar recurs i fins i tot la junta de districte va aprovar una moció demanant clemència i que s’anul·lés la sanció, argumentant que era una activitat de caràcter festiu i veïnal i que ja s’havia fet altres vegades.
Però la multa no es va retirar. De fet, Martín explica que va acabar pagant-la i, per haver-ho fet fora de termini, li van cobrar un 10% més. Ara reclamen que l’Ajuntament revisi el criteri, que es tingui en compte el context de festa popular i que hi hagi una manera més clara i proporcionada de gestionar aquests sopars, perquè —diuen— no volen que una tradició de barri acabi convertida en una sanció que espanti tothom de tornar a sortir al carrer a celebrar.
