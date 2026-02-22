Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Servei Secret dels EUA mata un home que intentava entrar a la mansió Mar-a-Lago de Trump

Actualment, el president nord-americà és a Washington

Control policial davant del pont que porta a Mar-a-Lago, on Trump té la residència a Florida.

El Servei Secret dels Estats Units ha informat aquest diumenge que el seu dispositiu de seguretat ha matat un home que intentava entrar a la mansió Mar-a-Lago que Donald Trump té a West Palm Beach, Florida.

L’home, d’uns 20 anys, presumptament anava armat i ha aconseguit accedir de manera irregular al perímetre de seguretat del complex del president nord-americà. El president Donald Trump és a Washington.

L’incident ha tingut lloc cap a la 1.30 hora local (7.30 hora espanyola), quan el noi ha sigut detectat a la porta nord de la propietat «portant el que semblava una escopeta i un bidó de combustible», segons un comunicat del Servei Secret.

«Un home armat ha sigut abatut a trets [...] després d’ingressar il·legalment al perímetre de seguretat de Mar-a-Lago aquest matí», ha declarat el portaveu de l’agència, Anthony Guglielmi, en una publicació a X.

Agents del Servei Secret i un agent de l’Oficina del Sheriff del Comtat de Palm Beach (PBSO) «s’han enfrontat a ell i han obert foc» contra el noi. En el moment de l’incident no hi havia presència de cap persona sota la protecció del dispositiu de seguretat.

Les causes de l’incident encara s’estan investigant i la identitat de la víctima es manté en secret, en espera de notificar-ho a la família. Els agents involucrats en el succés han sigut retirats de manera provisional mentre dura la investigació.

Intents d’assassinat contra Trump

Trump ha sigut blanc de diversos intents d’assassinat.

A principis d’aquest mes, Ryan Routh, de 59 anys, que va planejar assassinar el president al seu camp de golf de Florida el setembre del 2024, dos mesos abans de les eleccions nord-americanes, va ser condemnat a cadena perpètua.

La seva temptativa va tenir lloc dos mesos després d’un altre intent d’assassinat contra el líder republicà a Pensilvània, on Matthew Crooks, de 20 anys, va disparar diverses vegades durant un míting i una bala va vorejar l’orella dreta de Trump.

Aquest atac, en el qual va morir un assistent al míting, va marcar un punt d’inflexió en el retorn de Trump al poder.

Crooks va ser immediatament abatut a trets per les forces de seguretat i es desconeix el motiu de la seva acció.

