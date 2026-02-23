Fins a 200 euros al mes per cada fill: la nova ajuda universal que prepara el Govern
La prestació universal per criança planteja pagar fins a 2.400 euros a l’any per menor de 18 anys isense límit de renda
Marcos Rodríguez
El Govern ha obert la porta a una de les reformes socials més ambicioses dels últims anys. Ni més ni més ni menys que la creació d’una prestació universal per criança que arribaria als 200 euros mensuals per cada fill menor de 18 anys. La mesura figura ja en el full de ruta social de l’Executiu i en documents estratègics aprovats pel Consell de Ministres, però encara no està en vigor ni hi ha un calendari definitiu per aplicar-la.
La proposta, defensada públicament pel ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, busca reduir l’elevada taxa de pobresa infantil a Espanya, que segueix per sobre de la mitjana europea segons les últimes dades oficials. L’objectiu declarat és reforçar el suport econòmic directe a les famílies i aproximar el model espanyol al d’altres països de la UE que compten amb assignacions universals per fill.
Fins a 2.400 euros a l’any per menor
A la pràctica, l’ajuda suposaria fins a 2.400 euros a l’any per menor. A diferència d’altres prestacions, tindria caràcter universal, és a dir, no estaria condicionada pel nivell de renda, tot i que el disseny final podria incorporar ajustos fiscals posteriors a través de l’IRPF per a les llars amb més ingressos.
Encara no està aprovada
La mesura forma part de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030 i ha sigut inclosa en els compromisos socials de l’Executiu. No obstant, no hi ha encara una llei específica aprovada ni apareix recollida en uns Pressupostos Generals de l’Estat vigents, per la qual cosa en el dia d’avui no es pot sol·licitar.
Fonts de l’àmbit de la Seguretat Social remarquen que qualsevol nova prestació d’aquest abast requereix memòria econòmica, desenvolupament normatiu i validació parlamentària. El cost total podria ascendir a diversos milers de milions d’euros anuals, cosa que converteix el finançament en un dels principals punts de debat polític.
Compatible amb altres prestacions
En cas d’aprovar-se, l’ajuda seria compatible amb altres prestacions ja existents, com el complement d’ajuda per a la infància vinculat a l’ingrés mínim vital o determinades ajudes autonòmiques, tot i que els detalls de compatibilitat dependran del text legal definitiu.
En el dia d’avui, per tant, la prestació universal de 200 euros per fill és una proposta en fase política, no una ajuda activa. La seva entrada en vigor dependrà dels acords parlamentaris i de l’encaix pressupostari.
Per a les famílies, l’anunci obre expectatives rellevants sobre ajudes i subsidis. Per al legislador, suposa un repte financer i estructural de primer ordre. El debat ja està sobre la taula.
