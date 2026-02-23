Condemnat a nou mesos de presó per la mort de sis tortugues a Mallorca
La sentència inclou també una multa, inhabilitació i obligació de restaurar la zona forestal arrasada
B. Palau
Una magistrada de Palma ha condemnat a nou mesos de presó el conegut empresari Miguel Pascual Bibiloni, antic propietari de diversos locals d’oci a la platja de Palma, per un delicte ecològic a l’haver talat una muntanya de la seva finca sa Bassa Plana, a Llucmajor, i haver causat la mort de sis tortugues mediterrànies, una espècie protegida, el febrer del 2021. La jutge li ha imposat també una multa d’11 mesos amb una quota diària de 10 euros, l’inhabilita durant un any i mig com a vinicultor i l’obliga a restaurar la zona forestal arrasada al considerar-lo autor d’un delicte contra els recursos naturals.
La sentència, que no és ferma i que ja ha sigut recorreguda en apel·lació davant l’Audiència Provincial de les Balears, destaca el mal "irreversible i molt greu" causat al medi ambient tant per la superfície afectada, 11,7 hectàrees, com també per la flora i fauna perjudicades. La tala abusiva de vegetació i rompre la terra per convertir el sòl forestal en agrícola i destinar-lo a vinyes va suposar la destrucció de l’hàbitat natural de nombroses espècies protegides com el milà reial, la tortuga mediterrània i una espècie de gripau que a Espanya únicament es localitza a les Balears (Bufotes balearicus) i que habita a la marina de Llucmajor.
La magistrada retreu a l’empresari acusat, que va ser absolt fa dos anys per l’Audiència de Palma en el cas Cursach per la presumpta trama de corrupció policial, la "impunitat" de la seva actuació i la "greu desatenció de la normativa aplicable", ja que va ser sancionat diverses vegades per la Conselleria de Medi Ambient de llavors. "No hi ha motius per imposar-li la pena mínima, ja que l’autor havia sigut sancionat en repetides ocasions i no havia portat a terme activitats de reparació a les quals estava obligat", assenyala la resolució.
