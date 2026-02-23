El Govern desclassificarà aquest dimarts els documents del 23-F
Els documents es publicaran al BOE dimecres i es podran consultar a la pàgina web de la Moncloa
El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la desclassificació dels documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981. Així ho han avançat fonts del govern espanyol just quan fa 45 anys del 23-F per "resoldre un deute històric amb la ciutadania". Segons aquestes mateixes fonts, la desclassificació es farà efectiva aquest dimecres quan els documents es publiquin al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). A partir d'aquest moment, també es podran consultar a la pàgina web oficial de la Moncloa. La ministra portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, oferirà aquest dimarts més informació sobre aquesta decisió en la roda de premsa habitual posterior a la reunió del Consell de Ministres.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet l’anunci a través d’un missatge a X. “La memòria no pot estar tancada amb clau. Demà desclassificarem els documents del 23-F per saldar un deute històric amb la ciutadania. Les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure”.
Sánchez també agraeix la tasca als que van obrir camí per fer possible, i acompanya el missatge d’un vídeo de la presentació de la sèrie ‘Anatomía de un instante” al Congrés dels Diputats, on l’escriptor Javier Cercas, autor del llibre, li va demanar que desclassifiqués tots els documents del cop d’Estat.
La desclassificació de la documentació del 23-F és una reivindicació històrica de diversos grups del Congrés, i especialment del PNB, que en els últims anys ha insistit en la necessitat de reformar la Llei de secrets oficials per escurçar terminis.
Coincideix amb el 45è aniversari del cop d’Estat, i suposarà que la documentació estarà accessible al web oficial de la Moncloa, www.lamoncloa.gob.es .
