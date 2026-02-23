Un home i els seus pares maten un veí a cops i ganivetades a València per queixar-se del soroll
Arresten els presumptes assassins que van mirar d’ocultar el crim arrossegant la víctima des del replà a la cuina de casa seva
Teresa Domínguez / Abraham Pérez / Gonzalo Sánchez
Dos homicidis gairebé idèntics en un interval de dues setmanes. Un veí de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 anys, ha mort assassinat aquest diumenge, 22 de febrer, en el número 14 del carrer Gavarda d’aquest barri de València, tal com ha avançat Levante-EMV en exclusiva, després de ser apunyalat i colpejat amb un bat de beisbol per tres dels seus conveïns, un home i els seus pares, descrits pel veïnat com a «molt conflictius», a qui la víctima estava recriminant que deixessin de fer soroll i muntar escàndol. Tots tres, pare, mare i fill, han sigut detinguts per la Policia Nacional acusats d’haver matat el Juan Carlos utilitzant diverses armes blanques i un objecte contundent, el bat.
Els fets es van produir entorn de les 15.30 hores, quan la víctima, que vivia amb la seva mare octogenària a la porta 5, al segon pis –hi ha tres habitatges per planta–, ha pujat al tercer pis i ha trucat a la porta 8, on residien el presumpte assassí i els seus pares. Fa només 14 dies, un veí va matar un altre d’un tret a Catarroja durant una discussió en la qual el presumpte autor havia recriminat a l’altre que abaixés la música. En aquesta ocasió, qui va morir va ser el veí conflictiu, mentre que aquest diumenge ha passat justament el contrari.
Després d’una fortíssima discussió que ha portat els veïns a trucar al 112 i al 091 –la sala operativa de la Policia Nacional– per demanar presència policial immediata, el fill, que té antecedents, hauria agafat un ganivet de la cuina de casa seva i hauria atacat el Juan Carlos al replà. Però no només ell, la policia ha trobat evidències clares que hi va haver més atacants, com a mínim, el pare i el fill. De fet, el cos té senyals de cops i de, gairebé segur, dues armes blanques diferents.
El van arrossegar a la seva cuina
El brutal atac s’ha produït al replà i, després, entre tots tres haurien arrossegat el cos agonitzant del Juan Carlos a l’interior del seu domicili. De fet, quan van arribar els primers agents de la Policia Nacional, el cadàver de la víctima era al terra de la cuina de la porta 8, i al replà hi havia mostres clares d’arrossegament. Les taques de sang a terra i les parets són el macabre document gràfic del que ha passat en aquest replà.
El principal sospitós del crim, el fill, va ser detingut tot just uns minuts després, per la primera patrulla de la Policia Nacional que va arribar a la finca, mentre que els pares van ser arrestats unes dues hores més tard, per ordre del cap del grup d’Homicidis, equip que s’ha fet càrrec de la investigació d’aquest nou homicidi a València. El cap d’Homicidis ha decidit detenir-los una vegada examinat l’escenari del crim i el nombre d’armes fetes servir, probablement dos ganivets i el bat. Especialistes de la Policia Científica s’han emportat, per analitzar empremtes i ADN, diversos ganivets i el bat ensangonat trobats dins del domicili.
Segons els testimonis recollits per aquest diari al lloc dels fets, els ara detinguts, i especialment el fill, han protagonitzat nombrosos episodis conflictius amb el veïnat, fins al punt que alguns havien abandonat la finca per culpa seva. «Arribava borratxo de matinada i, si no portava claus, rebentava la porta a puntades de peu, per exemple. La situació era insuportable», afirma un resident de l’edifici.
La denúncia per agredir la seva mare octogenària
En el cas del Juan Carlos, la tensió era encara més gran després que denunciés la mare del presumpte assassí per haver pegat a la seva fa uns sis mesos, denuncia que va acabar en condemna. Des d’aleshores, les bronques i les amenaces cap al Juan Carlos Martínez no feien més que succeir-se i anar en augment.
Aquest diumenge, el conflicte va esclatar perquè, una vegada més, els habitants de la porta 8 estaven muntant un fort escàndol, amb sorolls i cops que s’escoltaven a tota la finca, cosa que va portar la víctima a pujar a aquest pis, ubicada just a sobre del seu. Ja no va tornar a baixar.
Tot just produir-se els fets el telèfon d’emergències 112 va rebre diverses trucades de veïns alertant que un home estava sent brutalment agredit i es dessagnava després d’haver rebut almenys una punyalada, cosa que ha posat en marxa el protocol de morts violentes.
Va morir per la forta hemorràgia
Diverses patrulles de la Policia Nacional, la Policia Local i una ambulància del SAMU van acudir al carrer Gavarda immediatament. L’equip mèdic no va poder fer res pel Juan Carlos, que va morir com a conseqüència del xoc hipovolèmic, és a dir, la brutal hemorràgia que li va provocar la ruptura de vasos sanguinis principals.
Homicidis tracta ara d’esbrinar el grau de participació de cadascun dels detinguts, que estan acusats d’un delicte d’homicidi o assassinat, una cosa que decidirà el Jutjat d’Instrucció número 19 de València, que aquest diumenge estava en funcions de guàrdia.
El cos sense vida del Juan Carlos, que tenia nombroses ganivetades per tot el tòrax i la cara, així com algunes ferides d’intent de defensa, ha sigut traslladat poc abans de les 19.00 hores per ordre judicial a l’Institut de Medicina Legal de València, on aquest dilluns se li practicarà l’autòpsia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Apallissen una persona sense sostre al passeig d'Olot de Girona
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- Recullen firmes per evitar que es «capturin i matin» coipús a Girona
- Comprar un habitatge amb hipoteca: un estudi diu que Girona és una ciutat 'accessible
- «Soc adoptat, però no em donen feina perquè pesa més el color que el talent»