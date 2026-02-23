La mort d'"El Mencho", un dels caps de la droga més buscats de Mèxic, genera una onada de disturbis
El crim organitzat va reaccionar a la mort d'"El Mencho" amb bloquejos i incendis
El líder del càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, àlies El Mencho, va ser abatut durant un operatiu amb forces federals a l’estat de Jalisco, segons van confirmar fonts del Govern de Mèxic. L’operatiu va derivar en enfrontaments armats a la regió. Les autoritats no han detallat fins ara el saldo total de l’acció ni si hi va haver més persones detingudes o abatudes, mentre es manté un ampli desplegament de seguretat a la zona.
Oseguera Cervantes, de 56 anys i àlies El Mencho, era un dels criminals més buscats per autoritats mexicanes i nord-americanes, amb una recompensa milionària per informació que conduís a la seva captura. Sota el seu lideratge, el CJNG es va consolidar com una de les organitzacions criminals més poderoses i violentes del país.
Els Estats Units l’acusaven d’encapçalar un «regnat de terror» a Mèxic i de destruir «innombrables vides» amb el trànsit de fentanil, i oferia fins a 15 milions de dòlars per informació que conduís el seu arrest o condemna.
Suposats integrants del crim organitzat van bloquejar diferents vies dels estats de Jalisco, Michoacán i Tamaulipas amb vehicles incendiats, i van cremar diversos negocis a Guanajuato, enmig d’enfrontaments amb forces federals de seguretat que feien un operatiu a la zona, segons van informar les autoritats.
El governador de Jalisco, Pablo Lemus, va confirmar que un operatiu federal al municipi de Tapalpa, sud de l’estat, «ha derivat en enfrontaments a la zona» i que, com a reacció, «en diferents punts d’aquesta regió i en altres punts de Jalisco individus han cremat i travessat vehicles per inhibir l’acció de les autoritats». Els aldarulls s’han produït també en zones com Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Nayarit i Aguascalientes, mentre l’ambaixada dels Estats Units a Mèxic recomanava als seus ciutadans que no surtin al carrer a Jalisco i cinc estats més del país.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit