La mort d'"El Mencho", un dels caps de la droga més buscats de Mèxic, genera una onada de disturbis

El crim organitzat va reaccionar a la mort d'"El Mencho" amb bloquejos i incendis

Integrants del crim organitzat bloquegen amb incendis vies de diversos estats de Mèxic.

Integrants del crim organitzat bloquegen amb incendis vies de diversos estats de Mèxic. / EFE

EFE

Redacció

Ciutat de Mèxic

El líder del càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, àlies El Mencho, va ser abatut durant un operatiu amb forces federals a l’estat de Jalisco, segons van confirmar fonts del Govern de Mèxic. L’operatiu va derivar en enfrontaments armats a la regió. Les autoritats no han detallat fins ara el saldo total de l’acció ni si hi va haver més persones detingudes o abatudes, mentre es manté un ampli desplegament de seguretat a la zona.

Oseguera Cervantes, de 56 anys i àlies El Mencho, era un dels criminals més buscats per autoritats mexicanes i nord-americanes, amb una recompensa milionària per informació que conduís a la seva captura. Sota el seu lideratge, el CJNG es va consolidar com una de les organitzacions criminals més poderoses i violentes del país.

Els Estats Units l’acusaven d’encapçalar un «regnat de terror» a Mèxic i de destruir «innombrables vides» amb el trànsit de fentanil, i oferia fins a 15 milions de dòlars per informació que conduís el seu arrest o condemna.

Suposats integrants del crim organitzat van bloquejar diferents vies dels estats de Jalisco, Michoacán i Tamaulipas amb vehicles incendiats, i van cremar diversos negocis a Guanajuato, enmig d’enfrontaments amb forces federals de seguretat que feien un operatiu a la zona, segons van informar les autoritats.

El governador de Jalisco, Pablo Lemus, va confirmar que un operatiu federal al municipi de Tapalpa, sud de l’estat, «ha derivat en enfrontaments a la zona» i que, com a reacció, «en diferents punts d’aquesta regió i en altres punts de Jalisco individus han cremat i travessat vehicles per inhibir l’acció de les autoritats». Els aldarulls s’han produït també en zones com Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Nayarit i Aguascalientes, mentre l’ambaixada dels Estats Units a Mèxic recomanava als seus ciutadans que no surtin al carrer a Jalisco i cinc estats més del país.

