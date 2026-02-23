Ucraïna debat el preu de la pau després de quatre anys de guerra
Cada vegada hi ha més ucraïnesos disposats a acceptar concessions territorials a canvi d’un acord per aturar la contesa
Ricardo Mir de Francia
Als carrers de Sàltivka el temps ha passat amb una lentitud exasperant. Alguns blocs d’apartaments mantenen les façanes travessades per enormes forats. Hi ha finestrals trencats o adobats amb taulons. Les escoles fa quatre anys que estan tancades, com molts dels comerços. I tot i que míssils i drons solen passar ara de llarg per les voreres gelades, només hi ha un terç dels habitants que ha tornat al barri.
"Me’n vaig anar sis mesos al principi de la invasió a gran escala per posar fora de perill els meus fills. Quan vaig tornar això semblava Txernòbil, un lloc desolat i fantasmagòric", explica Iryna Moroz a la porta del seu petit negoci. Sàltivka no és un poblet perdut, sinó un suburbi de Khàrkiv –la segona ciutat d’Ucraïna– i el mur contra el qual van topar els soldats russos quan miraven d’envair-la pel nord-est.
Ferides que no es veuen
Les ferides més serioses, però, no es veuen. A Elena Kovalenko, la seva companya de feina, li costa parlar del tema. El seu negoci va cremar en flames a principis de la invasió, després que un míssil s’acarnissés amb el mercat del barri. Ho va perdre tot.
L’èxode va arribar després. "La meva mare i la meva tia se’n van anar a Polònia. El meu pare el van matar els nervis. El meu germà es va separar després que la seva dona i la seva filla marxessin a Suècia. La guerra ha trencat moltes famílies", diu en una pausa per fumar un cigarret. "Si fos per mi renunciaria a Donetsk i Luhansk [les dues províncies del Donbàs] a canvi de la pau. Ja fa molt temps que estan ocupades pels russos. No vull que els meus fills creixin amb això", afegeix. La guerra de Vladímir Putin contra Ucraïna no va començar fa quatre anys, sinó el 2014, quan les tropes russes van ocupar Crimea i part del Donbàs.
Parlar avui del preu de la pau a Ucraïna és gairebé ofensiu, pel simple fet que és evident i que ho veu tothom. En els pobles i ciutats destruïts. En les desenes de milers de militars i civils morts que han deixat poques famílies sense dol per guardar. En els recursos espoliats i els milions de refugiats. O en l’ocupació del 20% del territori, on l’aparell militar rus mira d’esborrar la identitat ucraïnesa amb cambres de tortura, deportacions de nens o adoctrinament a espasa.
Però Putin tampoc ha guanyat. Va voler subjugar Ucraïna en tres dies i demà ja farà quatre anys que ho prova però no se’n surt. En un període similar, durant la Gran Guerra Patriòtica, l’Exèrcit Roig va avançar 1.600 quilòmetres des de Moscou fins a Berlín; en aquesta guerra, en canvi, els invasors només han avançat 60 quilòmetres a la província de Donetsk, un dels seus objectius prioritaris. Zelenski continua sent president i l’OTAN s’ha expandit i ara és més forta.
Això, però, no obsta perquè els ucraïnesos estiguin psicològicament exhaustos però no disposats a rendir-se. Tant perquè lluiten per la supervivència com a poble i com a nació com per les pèrdues de familiars directes que han hagut de patir molts d’ells. Amb les negociacions de pau en marxa, però, el preu de la pau surt inevitablement en les converses i cada vegada hi ha més ucraïnesos que estan disposats a fer concessions territorials per posar fi a la guerra, segons assenyalen les enquestes.
El diable està en els detalls
"Fins al 2023, més del 85% dels ucraïnesos estaven en contra de qualsevol concessió territorial, però avui la majoria podrien acceptar la congelació de la línia de contacte. Ho veuen com l’opció més pragmàtica", explica Anton Gruixetski, director de l’Institut Internacional de Sociologia de Kíiv. Dit d’una altra manera, que la guerra s’aturi tal com està ara, tot i que sense reconeixement oficial de la pretesa sobirania russa als territoris ocupats, una qüestió que encara és un anatema tant per al Govern com per a la població.
A partir d’aquí el diable està en els detalls. Fins a un 70% dels ucraïnesos estarien disposats a acceptar la congelació de la línia del front a canvi d’unes garanties de seguretat creïbles i acompanyades de l’entrada d’Ucraïna a la Unió Europea, segons apunta Gruixetski, que ha dirigit nombroses enquestes relacionades amb aquesta qüestió.
"No parlem de soldats francesos menjant croissants a Lviv i a punt per retirar-se quan Rússia ataqui, sinó del reforçament de l’Exèrcit ucraïnès i el desplegament de forces de pau a la nova frontera", diu el sociòleg.
Més suport podria tenir aquesta fórmula si Ucraïna entrés a l’OTAN, una opció que sembla haver-se dissipat. Però pel que ha transcendit de les negociacions pilotades per l’Administració Trump, Rússia exigeix almenys que Ucraïna es retiri de tot el Donbàs, incloent-hi tota la província de Donetsk, de la qual només controla uns dos terços. A Ucraïna allà només li queden algunes ciutats d’entitat, però tota la zona ha sigut fortificada i es considera essencial per a la defensa del país.
"Tot i així, entre un 55% i un 60% podria acceptar la retirada del Donbàs si es despleguen a Ucraïna tropes nord-americanes. Però primer hi ha d’haver les tropes i després la retirada perquè gairebé ningú es fia de Rússia", indica Gruixetski. Aquest escenari sembla molt improbable amb Trump en el poder, un dirigent que genera una confiança mínima entre la població ucraïnesa.
Polarització al carrer
Al carrer la conversa és complicada. Hi ha una enorme polarització. Depèn de les circumstàncies de cadascú. El que és clar és que no hi ha gaire confiança en les negociacions de la Casa Blanca i, en concret, en la idea que Rússia s’aturi per més que s’arribi a un acord.
"Encara que cedim territoris, d’aquí un o dos anys tornaran. Putin no en tindrà mai prou; és com Hitler", apunta Anastasia Zvoruyvo, una estudiant universitària.
