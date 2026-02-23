Vladímir Putin voreja el sadisme a Ucraïna
L'exèrcit rus ha aplicat regularment càstigs col·lectius a la població civil quan no obté els resultats esperats en el camp de batalla
Marc Marginedas
Hotxetsia ne hotxetsia, terpi moia krasavitsa. Aquesta frase, que rima en rus i es podria traduir més o menys com ho vulguis o no, hauràs d’aguantar-te, bonica meva, ha engrossit la llarga llista de sentències lapidàries pronunciades per Vladímir Putin durant el quart de segle en què ha ocupat la presidència de Rússia.
Va ser verbalitzada a principis de febrer del 2022, en una roda de premsa, quan quedaven pocs dies per a la invasió d’Ucraïna. Constituïa la seva resposta a un comentari crític del president ucraïnès Volodímir Zelenski sobre un dels punts dels Acords de Minsk, que havien regulat l’alto el foc des del 2015 i que Moscou acusava Kíiv d’incomplir.
La premsa internacional va revelar llavors que l’enunciat verbal del líder del Kremlin procedia en realitat d’un acudit sobre una violació sexual a la Bella Dorment, i el mateix Zelenski, humorista de professió i amb moltes taules davant les càmeres, va recollir el guant i va utilitzar la polèmica en benefici propi: Ucraïna és "bonica", però la paraula "meva" era "una mica exagerada". Això sí, la seva paciència en realitat s’havia d’interpretar com a "saviesa" que evitava una escalada bèl·lica, ignota en el continent europeu des de la Segona Guerra Mundial. Dues setmanes després, les tropes russes van irrompre en territori ucraïnès, i la violació del país veí finalment es va consumar, van ironitzar molts comentaristes.
Violència verbal
Aquest episodi constitueix un exemple de les enormes dosis de violència verbal que fa servir habitualment el líder del Kremlin en les seves intervencions parlades i que, segons crítics i metges especialistes, revelen nocives i disfuncionals característiques de la seva personalitat. "Putin és un psicòpata amb trets sàdics; la debilitat l’empodera a actuar", va diagnosticar el maig del 2022 a The Insider el neurocientífic James Fallon, professor de la universitat de Califòrnia Irving, les investigacions del qual sobre la psicologia d’autòcrates han ajudat la CIA i altres organismes de seguretat.
Uns desordres psicològics que, segons els estudiosos, s’haurien manifestat de manera recurrent en les guerres que ha llançat després d’arribar al poder, ja sigui a Txetxènia o Síria, o a la mateixa Ucraïna en l’actualitat, deixant sense calefacció centenars de milers d’ucraïnesos mentre al front les seves tropes s’estancaven.
La guerra a la república caucàsica rebel, desencadenada a la tardor de 1999, quan encara ocupava el càrrec de primer ministre a la darreria de la presidència de Boris Ieltsin, està plena d’exemples d’acarnissament amb la població civil. "En primer lloc, les xifres de morts; entre 40.000 i 60.000 morts i 350.000 desplaçats, unes xifres enormes per a una població que amb prou feines superava el milió de persones", exemplifica per a El Periódico de Catalunya Marta Ter, especialista en avaluacions de risc enfocades al Caucas i Àsia Central.
Les característiques de personalitat disfuncional de Putin tenen un aspecte inquietant per a l’esdevenir de la guerra d’Ucraïna: la imprevisibilitat. "Els psicòpates no estan bojos… però no tenen límits", i Putin es podria sentir temptat d’escalar el conflicte a nivells no desitjats si se sent "acorralat", escriu The Insider. Per evitar aquest extrem, el neurocientífic Fallon recomana "mantenir la pressió" de manera constant sobre el líder del Kremlin, a l’espera que "cometi un error".
