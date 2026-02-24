La jutge de la dana demana imputar Carlos Mazón
La magistrada presenta l’exposició raonada per imputar l’expresident de la Generalitat
Laura Ballester
La jutge de la dana, la titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja, ha acordat elevar a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l’exposició raonada contra l’expresident de la Generalitat Carlos Mazón, segons acaben d’informar fonts del TSJCV.
Una decisió que s’adopta 16 mesos després de les inundacions que van acabar amb la vida de 230 persones. I un any després que es rebutgessin les querelles i demandes presentades contra el president de la Generalitat Carlos Mazón descartada pel mateix TSJCV perquè la investigació de la gestió de la dana s’investigués al jutjat d’instrucció que correspongués per centralitzar la investigació. Una decisió que va adoptar el desembre del 2024 la Fiscalia Superior i la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En tot just un any, la causa de la dana va tancar el 2025 estrenyent el setge sobre l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i desmuntant la guerra de relats que des de la Generalitat es va intentar imposar.
La causa de la dana ha complert setze mesos d’instrucció. Un total de 21 jutjats de 13 partits judicials van obrir diligències el mateix dia 29 o a partir del 30 d’octubre del 2024 per la desaparició de persones o l’aparició dels primers cossos. Una instrucció que va agafar velocitat de creuer i un ritme trepidant des del febrer, quan la investigació es va centralitzar al Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja, que ara es denomina Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal de Instància 3 de Catarroja. Una causa que ja investiga la mort de 230 persones com a homicidis imprudents i té vuit morts més, posteriors al dia de la dana, en estudi, a petició de les famílies.
Pròrroga de la instrucció fins a l’abril
La magistrada titular del Tribunal de Instància 3 de Catarroja va acordar el 17 de setembre prorrogar sis mesos la instrucció de la causa, que van començar a comptar des del 30 d’octubre i finalitzaran a l’abril. Tot i que les pròrrogues judicials, ampliades de sis en sis mesos, no són limitades. Una instrucció es pot estendre el temps que es consideri necessari pel magistrat instructor.
Gairebé cent testimonis pendents
En la causa encara queda un llarg camí per recórrer. Estan pendents de citació gairebé un centenar de testimonis i pèrits, la compareixença dels quals s’ha acordat, tot i que encara no tenen data de compareixença agendada. També suposen un degoteig incessant davant el jutjat els familiars de les 230 víctimes mortals de la dana del 29 d’octubre. Hi ha nou morts posteriors al 29 d’octubre que estan en estudi, a petició de les famílies, per confirmar que la mort es va deure a les barrancades o riuades que van afectar sis comarques valencianes.
