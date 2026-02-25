Una altra dona denuncia Íñigo Errejón per una presumpta agressió sexual
La denunciant assegura que li va dir frases com "si crides serà pitjor"
Una altra dona va presentar dimarts una denúncia contra Íñigo Errejón, en aquest cas per agressió sexual amb penetració. Ho ha explicat el seu advocat, Alfredo Arrién, en declaracions a Cuatro, que ha tingut accés a l’escrit de denúncia. En ell, la víctima assegura que el 16 d’octubre del 2021, l’exportaveu de Sumar al Congrés la va agredir sexualment tot i la seva oposició activa. La denunciant és una persona de reconeguda notorietat pública i vol mantenir-se en l’anonimat. Arrién és també advocat de l’actriu Elisa Mouliaá.
En la denúncia, la dona explica que estava en un acte d’una amiga quan Errejón li va proposar anar a una festa plegats. Tots dos havien consumit alcohol i van accedir al lavabo del local, on el polític, segons la denúncia, li va insistir perquè li practiqués una fel·lació. “En un context de pressió, consum d’alcohol i cocaïna vaig accedir de manera renuent”, diu l’escrit.
Segons el seu relat, van marxar del lloc i van anar a casa d’Errejón en un vehicle d’un amic seu. En el trajecte, diu la denúncia, el polític va començar a introduir-li els dits a la vagina sense el seu consentiment. Ella va expressar la seva negativa i intentant apartar-se, produint-se un “forcejament”. “Errejón va persistir en la seva conducta, intentant penetrar-me malgrat la meva oposició activa”, diu l’escrit.
Ja al seu domicili, segons la denúncia, “la va subjectar pel coll, la va col·locar d'esquena i la va penetrar vaginalment per la força, sense el seu consentiment”. També li va dir frases com “si crides serà pitjor”.
