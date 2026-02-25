Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironamort Banyolesradars AP-7premis EnderrockOriol Cardonaimmigraciófestival del circ Girona
instagramlinkedin

23F, el cop d’Estat

La trama del 23-F va treballar alhora en una desena d’escenaris per acabar amb el Govern de Suárez

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación y reacciones

Planificació de moviments per el cop d'Estat

Planificació de moviments per el cop d'Estat / Redacció

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Un document intervingut per la Guardia Civil i desclassificat aquest dimecres demostra que la trama que va ordir el cop d’Estat del 23-F va treballar alhora en una desena d’escenaris diferents per acabar amb el Govern d’Adolfo Suárez. El text, datat el novembre de 1980, dos mesos abans de l’aixecament, mostra un esquema sota el títol "Panorámica de Operaciones en marcha" en què es recullen tots els plans: els que seguien la via militar, la civil o aquells de naturalesa mixta. A més, s’hi detalla qui ocuparia la presidència del Govern en cada situació.

Al llarg de sis pàgines es detallen acuradament totes les opcions que es van valorar per acabar amb l’Executiu de Suárez davant el malestar existent a l’Exèrcit. Els primers escenaris passen per les "operacions civils" que, presumiblement, implicaven una moció de censura a l’aleshores president i l’elecció d’un nou govern. Així, es contemplava l’opció "d’ideologia democratacristiana", que estaria protagonitzada per Miguel Herrero de Miñón, enfrontat a Suárez; José Luis Álvarez y Álvarez, aleshores ministre de Transport, i Landelino Lavilla, president del Congrés en aquell moment. No obstant això, s’advertia que aquest pla no comptaria amb el suport de Manuel Fraga.

Notícies relacionades

Una altra opció era la creació d’un "govern mixt" de PSOE i Alianza Popular (AP) que, en aquest cas, estigués presidit per Fraga. Tanmateix, la intenció era que aquest "es cremés pel pla antiterrorista" i que fos Rodolfo Martín Villa qui es postulés a la presidència el 1983. D’altra banda, hi havia el govern d’"ideologia socialista", que sorgís d’un pacte amb el "grup dissident" de la UCD i l’abstenció del PCE. En aquest cas també es va plantejar la idea que comptés amb un "complement militar" i que la presidència l’assumís un "general de tarannà liberal", com Manuel Gutiérrez Mellado, aleshores vicepresident; el general José Antonio Sáenz de Santa María o Manuel Díez-Alegría.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
  2. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
  5. Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
  6. El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
  7. Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
  8. Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori

La Clínica Girona incorpora la cirurgia robòtica de forma fixa

La Clínica Girona incorpora la cirurgia robòtica de forma fixa

El consum, l’estalvi i les transferències cap a les seves famílies converteixen els majors de 55 anys en un «motor econòmic», conclou un estudi

El consum, l’estalvi i les transferències cap a les seves famílies converteixen els majors de 55 anys en un «motor econòmic», conclou un estudi

Joan Carles I va prohibir al general Armada acudir a la Zarzuela i els colpistes van creure que era una sentència «deixar el Borbó lliure»

Joan Carles I va prohibir al general Armada acudir a la Zarzuela i els colpistes van creure que era una sentència «deixar el Borbó lliure»

Gazzaniga podria jugar contra el Celta amb una protecció al dit

Gazzaniga podria jugar contra el Celta amb una protecció al dit

L’últim instant de claredat abans de morir: què explica la ciència sobre la lucidesa terminal

L’últim instant de claredat abans de morir: què explica la ciència sobre la lucidesa terminal

Una trentena de segells editorials participaran al festival literari de l'Escala

Una trentena de segells editorials participaran al festival literari de l'Escala

El director de les obres de la Sagrada Família serà el pregoner de la Setmana Santa de Girona

El director de les obres de la Sagrada Família serà el pregoner de la Setmana Santa de Girona

Lloret pendent dels 68 pisos d'Incasòl amb 9 milions d'inversió i tres anys de retard

Lloret pendent dels 68 pisos d'Incasòl amb 9 milions d'inversió i tres anys de retard
Tracking Pixel Contents