El Regne Unit impedeix l’entrada al país als visitants que no tinguin el visat ETA: requisits, com sol·licitar-lo, terminis i preu
L'ETA és obligatòria per a estades de fins a sis mesos per turisme, negocis o visites familiars
El Govern britànic ha començat aquest 25 de febrer del 2026 a aplicar de manera estricta l’exigència de disposar d’una Autorització Electrònica de Viatge (ETA, en anglès) per als visitants de 85 països que no necessiten visat per a estades curtes, entre els quals hi ha Espanya, França, els Estats Units o el Canadà.
Segons un comunicat del Ministeri d’Exteriors, a partir del 25 de febrer del 2026, les aerolínies i la resta de transportistes estaran obligats a impedir l’embarcament a qui no disposi d’aquesta autorització digital prèvia, un requisit vigent des del 2025 per a ciutadans de la Unió Europea i altres països exempts de visat, però que ara s’aplicarà sense excepcions.
Com sol·licitar l’ETA
L’ETA, que es va introduir per fases des del 2023 com a part del nou sistema migratori després de la sortida britànica de la UE, és obligatòria per a viatges de fins a sis mesos per turisme, negocis, visites familiars o trànsit que impliqui passar control fronterer. La sol·licitud es fa per via electrònica, queda vinculada digitalment al passaport i té una validesa de dos anys, amb un cost de 16 lliures (uns 18,40 euros).
Tot i que la majoria de resolucions arriben en qüestió de minuts, el ministeri recomana tramitar-la amb almenys tres dies laborables d’antelació, segons indica la nota.
El Govern també va recordar que els ciutadans amb doble nacionalitat britànica i d’un altre país han de presentar «un passaport britànic vàlid o un Certificat de Drets» per viatjar al Regne Unit. A partir del 26 de febrer del 2026, aquest certificat —alternatiu al passaport britànic— només s’admetrà en format digital, tot i que mantindrà la validesa indefinida.
Mesura de seguretat
El secretari d’Estat de Migració i Ciutadania, Mike Tapp, va afirmar que «l’ETA és una part vital de la feina per reforçar la seguretat fronterera i saber qui entra al país» i va recalcar que tothom qui vulgui visitar el Regne Unit ha «d’assegurar-se de tenir el permís correcte».
La mesura ha generat crítiques del Partit Nacional Escocès (SNP), que governa a Escòcia, i que ha demanat al Govern laborista que retiri el que qualifica d’«impost fronterer del Brexit» —atès que va eliminar la llibertat de moviment de ciutadans britànics i comunitaris— i d’un pla «discriminatori» contra les persones amb doble nacionalitat.
Segons aquesta formació, alguns afectats s’arrisquen a no poder embarcar si no presenten un passaport britànic vigent o el certificat de drets digital, el preu del qual s’enfila fins a les 589 lliures (678 euros). A més, l’organització de suport a ciutadans europeus The3million va expressar la seva preocupació per l’impacte de la norma i va advertir que molts britànics amb doble nacionalitat podrien veure’s afectats per restriccions d’embarcament, retards i costos addicionals.
