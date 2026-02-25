El rei Harald de Noruega, hospitalitzat a Tenerife per una infecció
El viatge privat del rei coincideix amb les polèmiques que sacsegen la Casa Reial de Noruega
Daniel Millet
El rei Harald V de Noruega està hospitalitzat en un centre sanitari de Tenerife, segons informa la casa reial del país nòrdic. L’ingrés s’ha produït mentre Harald i la reina Sònia es troben a l’illa en un viatge privat, en concret a la zona turística del sud.
Harald, que acaba de fer 89 anys, rep tractament per infecció i deshidratació. El seu estat és bo i el seu metge privat ha viatjat a Tenerife per recolzar el tractament. El monarca es troba a l’Hospiten Sud, al municipi de Tenerife d’Arona.
Les polèmiques que travessa la Casa Reial de Noruega coincideixen amb el viatge del rei i la reina a l’illa. El judici a Marius Borg, fill de Mette-Marit de Noruega, per presumpta agressió sexual entre molts altres càrrecs, i les converses de la mateixa princesa de Noruega amb el depredador sexual nord-americà Jeffrey Epstein han generat una tempesta sobre la família reial noruega. El rei de Noruega va accedir al tron després de la mort del seu pare, el rei Olaf V, el 1991. És l’actual cap d’Estat del país i va ser també l’últim cap de l’Església de Noruega, càrrec que va ostentar fins al 2012.
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
- L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers