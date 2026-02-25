23F
Tejero va posar en dubte els plans d'Armada: "És un matusser, el que vol és ser president com sigui"
Les converses desclassificades revelen que Tejero va desconfiar de les intencions d'Armada durant el cop d'Estat, considerant-lo un home que només buscava el poder a qualsevol preu
Miguel Ángel Rodríguez
Antonio Tejero, en ple cop d’Estat del 23F, va posar en dubte les intencions que tenia el general Alfonso Armanda per tirar endavant el motí. En una conversa telefònica entre Tejero i Juan García Carrés, l’únic civil condemnat per l’intent de cop d’Estat, el tinent coronel de la Guàrdia Civil avisa que Armada és un «matusser» i insta el seu interlocutor que avisi el general Jaime Milans del Bosch que no se’n fiï, que «el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui».
Entre els documents desclassificats pel Govern aquest dimecres hi ha algunes de les converses que va mantenir Tejero amb l’exterior, una vegada ja estava tancat al Congrés dels Diputats. Entre aquestes n’hi ha una amb García Carrés, que havia sigut procurador de les Corts franquistes. Durant el diàleg, García Carrés l’informa que dos regiments anaven cap a la Cambra baixa per donar-li suport i li demanava resistir. «Estic passant una estona cabró», li respon Tejero.
Al llarg de la conversa, Tejero li demana més informació sobre què està passant a l’exterior i arriba un moment en què adverteix al seu interlocutor de les intencions d’Armada. La conversa prova que el tinent coronel de la Guàrdia Civil va arribar al Congrés sense conèixer els plans d’Armada de proposar la creació d’un Govern de concentració presidit per ell mateix. «Digues al Pedro que li digui al Milans que no es fiï d’Armada, que el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui», avisa García Carrés.
«Diu que no et fiïs gaire de qui ha anat allà», respon García Carrés, parlant amb una tercera persona que està identificada en la conversa documentada per la Guàrdia Civil. «¿Gaire? Ni un pèl», insisteix Tejero. Més endavant, recalca que Armada estava disposat a entrar en un Govern Militar «amb tal que el presidís ell». «Aquest el que vol és una poltrona, ¿eh?», recalca Tejero durant la conversa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori