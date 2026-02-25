Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa Gironamort Banyolesradars AP-7premis EnderrockOriol Cardonaimmigraciófestival del circ Girona
instagramlinkedin

DOCUMENTS DESCLASSIFICATS

Tejero va tranquil·litzar la seva dona en una trucada durant el cop d’Estat: «No hi haurà sang, filla meva»

El tinent coronel de la Guàrdia Civil va creuar diverses frases amb la seva dona en una trucada amb Juan García Carres, l’únic civil condemnat pel cop

El tinent coronal de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, durant el cop d’Estat del 23F.

El tinent coronal de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, durant el cop d’Estat del 23F. / Europa Press

Roberto Bécares

Madrid

«No hi haurà sang filla meva, no et preocupis. ¿Que t’estimo molt poc? Ha, ha, ha». Enmig dels moments més tensos del cop d’Estat del 23F, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Rejero va tranquil·litzar via telefònica la seva dona, la Carmen. Va ser durant una trucada que va mantenir amb qui va ser president del sindicat vertical, Juan García Carres, la transcripció de la qual ha sigut avui desclassificada amb desenes de documents més.

En la trucada entre el colpista i l’únic civil condemnat pel 23F tots dos comenten el que s’està coneixent através dels mitjans de comunicació, i en un moment donat sorgeix la possibilitat que Tejero i la seva dona intercanviïn unes paraules.

Tejero: ¿Què li passa a la meva nena?

García Carres: Res, que està preocupada, li donaré l’alegria que estic parlant amb tu… [a continuació, truca a la seva dona]… Carmen, estic parlant amb l’Antonio per l’altre telèfon. Home, doncs a veure si pots… [a Tejero] Parla ben fort perquè et senti

Després del breu intercanvi, García Carres demana a la dona de Tejero que es quedi a casa: «Demà tothom a casa i que no surti ningú». De la conversa entre tots dos es desprèn una enorme tensió. «Va un manifest cap a El Alcázar, l’hi hem donat a Abad perquè el publiqui perquè la ràdio diu el que li surt dels ous», li informa el tinent coronel.

En la trucada García Carres comunica a Tejero que «un regiment de Madrid» anava a donar-li suport, i li demana que aguanti.

García Carres: Villaviciosa ha sortit

Tejero: El que va intentar la sedició

G. C.: Villaviciosa i Pavía sortiran, aguanta i que comuniquis a la gent tot això.

T. ¿Però com que aguanti? ¿Però tu et creus que aquí no aguantem? ¡Hòstia! ¿Com hem de sortir? Fora s’està malament i fa fred. Doncs és clar que aguantem fins que vinguin els regiments.

G. C.: Aguanteu que la victòria és per a Espanya

T.: Exacte

G. C. La victòria és per a Espanya. Ànim, ànim i ànim. Els homes d’honor sabran respondre a tot això.

Notícies relacionades

T.: Juanillo no em facis propaganda, cony.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
  2. El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
  3. Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
  4. Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
  5. Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
  6. El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
  7. Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
  8. Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori

La Clínica Girona incorpora la cirurgia robòtica de forma fixa

La Clínica Girona incorpora la cirurgia robòtica de forma fixa

El consum, l’estalvi i les transferències cap a les seves famílies converteixen els majors de 55 anys en un «motor econòmic», conclou un estudi

El consum, l’estalvi i les transferències cap a les seves famílies converteixen els majors de 55 anys en un «motor econòmic», conclou un estudi

Joan Carles I va prohibir al general Armada acudir a la Zarzuela i els colpistes van creure que era una sentència «deixar el Borbó lliure»

Joan Carles I va prohibir al general Armada acudir a la Zarzuela i els colpistes van creure que era una sentència «deixar el Borbó lliure»

Gazzaniga podria jugar contra el Celta amb una protecció al dit

Gazzaniga podria jugar contra el Celta amb una protecció al dit

L’últim instant de claredat abans de morir: què explica la ciència sobre la lucidesa terminal

L’últim instant de claredat abans de morir: què explica la ciència sobre la lucidesa terminal

Una trentena de segells editorials participaran al festival literari de l'Escala

Una trentena de segells editorials participaran al festival literari de l'Escala

El director de les obres de la Sagrada Família serà el pregoner de la Setmana Santa de Girona

El director de les obres de la Sagrada Família serà el pregoner de la Setmana Santa de Girona

Lloret pendent dels 68 pisos d'Incasòl amb 9 milions d'inversió i tres anys de retard

Lloret pendent dels 68 pisos d'Incasòl amb 9 milions d'inversió i tres anys de retard
Tracking Pixel Contents