Transports i la investigació se les tenen per la retirada de proves a Adamuz
El Ministeri de Transports defensa la decisió de retirar trams de la via afectats per l'accident de Còrdova, assegurant que els investigadors ja els havien descartat
Cristina Buesa
El Ministeri de Transports va defensar que Adif va retirar part de les vies de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) que els investigadors ja havien descartat. El secretari d’Estat, José Antonio Santano, va comparèixer ahir a Barcelona on va defensar el bon fer del gestor d’infraestructures ferroviàries. Va assegurar que els tècnics es van emportar trams de raïl que estaven situats entre 127 i 380 metres de la zona zero del xoc i que ho van fer quan tant la Guàrdia Civil com els membres de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) havien abandonat la zona. Va advertir que van informar l’autoritat judicial, però va ser quatre dies després.
Santano va fer un relat cronològic de l’ocorregut des del 22 de gener (quan s’emporten les peces) i fins que la jutge, el dia 27, permet efectivament a Adif fer-ho, a l’iniciar els treballs en la infraestructura de la línia Madrid-Sevilla per refer-la. És llavors, va assegurar, quan els tècnics dependents de l’empresa pública detecten uns trams que tenen una soldadura "similar" a la del lloc del sinistre. Això els porta a traslladar-los fins a les seves dependències. No obstant, aquesta decisió va despertar les crítiques de la CIAF, que es va queixar que van demanar a Adif que no les toquessin fins que arribés la Guàrdia Civil i, no obstant, no en van fer cas. El seu president, Iñaki Barrón, va aclarir que "no es tracta de peces crítiques", però l’administrador va ser advertit perquè no les recollís, informa Pilar Cobo.
"No hi havia mesures cautelars ni precintes, qualsevol podria haver entrat i estaven a la intempèrie", va afirmar el número dos del ministre Óscar Puente. I va insistir que, en el cas de no haver-les custodiat, s’haurien perdut, "s’haurien destrossat", va recalcar diverses vegades. En la seva intervenció, Santano va insistir que el 22 de gener es va donar per conclosa la fase inicial de recopilació de proves al lloc de l’accident. "Aquell dia acaben les últimes tasques de rescat i es retiren tant la Guàrdia Civil com la CIAF. S’emporten tot el material probatori que consideren necessari", va insistir.
El secretari d’Estat va remarcar que aquesta circumstància va quedar reflectida posteriorment en la resolució judicial que va permetre començar els treballs sobre la infraestructura per refer-la. "La interlocutòria del 27 de gener autoritza Adif a iniciar les obres de reconstrucció de la via després de consultar la Guàrdia Civil, que confirma que la recollida de proves està finalitzada", va explicar.
Santano també va puntualitzar que no es tractava de peces del lloc exacte de l’accident. "No són els carrils de la zona zero, perquè aquests ja estaven en poder de la CIAF i de la Guàrdia Civil. Són elements de via situats a certa distància que havien sigut prèviament revisats i descartats pels investigadors", va afirmar, una cosa que el president de la CIAF també va admetre ahir, assegurant que "no eren peces crítiques". I va afegir que la situació va canviar dies després, quan es va produir la nova comunicació dins del procés judicial, on també hi havia hagut un canvi de titular al jutjat. "El 7 de febrer la Guàrdia Civil comunica a la jutge que, entre els cupons (trossos de via) que havien quedat a la zona, hi podria haver elements que mereixés la pena analitzar, una cosa que fins aleshores no s’havia plantejat", va prosseguir.
Custòdia
Segons va explicar, després d’aquesta comunicació la magistrada va traslladar a Adif que, si considerava oportú preservar materials, podia fer-ho. "La jutge indica que si Adif creu que hi ha algun material que pot retirar-se i custodiar-se, ho faci", va afirmar. El secretari d’Estat va assegurar que el gestor ferroviari va actuar en aquest sentit i va mantenir informada l’autoritat judicial. "Adif comunica el 13 de febrer que ha retirat i custodiat aquests materials als tallers d’Hornachuelos, que havien sigut prèviament vistos per la Guàrdia Civil i descartats", va indicar. De fet, aquests investigadors van fer també fotos d’aquests raïls.
Va defensar a més que la mateixa empresa pública va documentar també aquestes restes i les va posar a disposició de la investigació i va mostrar físicament l’informe realitzat per Ineco. "Adif fotografia, documenta i inventaria aquests elements i els posa a disposició dels investigadors. Estan registrats i existeix documentació tècnica sobre ells", va assenyalar. Durant la seva compareixença, Santano va insistir que la seqüència dels fets demostra que l’actuació no va interferir en la investigació. "Els elements probatoris principals van ser retirats fins al 22 de gener pels equips d’investigació i a partir d’aquell dia ja no hi havia investigadors a la zona i el material restant quedava a la intempèrie", va dir.
Així mateix, va explicar que l’empresa va oferir aquest material als investigadors. "El 10 de febrer, després d’una interlocutòria de la jutge, Adif posa tot aquest material a disposició de la Guàrdia Civil i sol·licita que, si ho considera necessari, el recuperi per a la investigació", va afirmar. El secretari d’Estat va defensar que aquesta decisió va permetre conservar possibles evidències. "Si no s’haguessin retirat aquests elements, amb les obres ja iniciades o amb el pas del temps s’haurien deteriorat de forma irreversible", va assenyalar.
També va apuntar que les proves realitzades posteriorment no van fer malbé el material. "Els assajos que s’han fet són posteriors al dia 28 i no són destructius", va explicar. Finalment, Santano va rebutjar les crítiques a l’actuació del gestor ferroviari. "S’està intentant construir la idea que hi va haver alguna cosa irregular en el treball d’Adif, però la realitat és que els investigadors van revisar aquest material, el van fotografiar i no van considerar necessari retirar-lo en aquell moment", va afirmar. I va acabar defensant la decisió adoptada per l’empresa pública: "Malgrat que ningú en la investigació havia considerat oportú retirar aquest material, nosaltres vam entendre que s’havia de preservar. Gràcies a això s’han conservat elements que d’una altra manera s’haurien perdut", va concloure.
