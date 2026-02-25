Lleó XIV viatjarà a Espanya del 6 al 12 de juny del 2026
La setmana que ve una delegació vaticana viatjarà a Espanya per continuar amb els preparatius del viatge
Irene Savio
L’oficialitat del viatge del Papa a Espanya s’ha fet esperar, però ha arribat finalment aquest dimecres. Segons un comunicat de l’oficina de premsa de la Santa Seu, Lleó XIV realitzarà una visita d’una setmana, del 6 al 12 de juny. El desplaçament tindrà un marcat caràcter històric: es produirà 15 anys després de l’última presència d’un Pontífex al país –la de Benet XVI– i coincidirà, a més, amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, mort el 10 de juny de 1926 a Barcelona.
De moment, el Vaticà no ha concretat ni el programa ni les ciutats que formaran part de l’itinerari. Aquesta informació, han assenyalat les fonts vaticanes, es donarà a conèixer «al seu degut temps». De fet, segons van indicar aquest dimecres fonts pròximes a l’organització a EL PERIÓDICO, una delegació de la Santa Seu viatjarà la setmana vinent a Madrid, Barcelona i les Canàries per continuar amb els preparatius de la visita de Lleó XIV.
Madrid, Barcelona i després, les Canàries
No obstant, com també va avançar dies enrere aquest diari i ara ha confirmat el portal d’informació vaticana ‘Vatican News’, Lleó XIV té previst realitzar escales primer a Madrid, després a Barcelona i, finalment, a les Canàries. A Barcelona, en particular, l’objectiu és «inaugurar la nova i més alta torre de la Sagrada Família, la monumental basílica que ha redissenyat l’horitzó de la ciutat catalana». «La visita coincideix amb el centenari de la mort del genial arquitecte que «va somiar» la basílica i va començar a construir-la, Antoni Gaudí, declarat l’any passat venerable Serf de Déu», s’ha explicat.
En canvi, a la capital espanyola es treballa amb la hipòtesi d’una trobada multitudinària amb joves i d’una missa «oberta a tothom». Amb això, també hi haurà amb tota probabilitat una salutació institucional amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que està sent gestionada per la Secretaria d’Estat vaticana i les autoritats espanyoles.
Per la seva banda, les Canàries, l’última etapa, tindrà dos escenaris: Tenerife i Gran Canària. Un viatge, que com ha remarcat ‘Vatican News’ «ja estava al cor de Francesc, com va remarcar el mes de gener passat el cardenal arquebisbe de Madrid José Cobo Cano».
Una alegria
La informació ha sigut festejada per diversos representants de l’Església catòlica a Espanya, entre els quals, l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella.«És una alegria i donem les gràcies al Papa per inaugurar la torre de Jesucrist, que és la més gran de totes les esglésies del món», ha afirmat a Ràdio Estel», ha dit en una entrevista per ràdio. Tant Francesc com Lleó XIV «tenen una mirada d’una Església present al món, que vol portar un missatge de pau i concòrdia», ha afegit.
«L’arxidiòcesi de Madrid ha acollit amb gran alegria la confirmació per part de la Santa Seu del viatge apostòlic de Lleó XIV, previst per al mes de juny vinent. La notícia ha sigut rebuda amb entusiasme per tota la comunitat diocesana, que viu aquest anunci com un motiu d’esperança i de comunió per a l’Església a Madrid», ha escrit la institució en un comunicat públic.