Un crani humà, un elefant dissecat i desenes de nus: el que amagava el pis parisenc d’Epstein
Després de la mort de Jeffrey Epstein el 2019 i de la reaparició del cas arran dels documents destapats als EUA, la Fiscalia francesa ja havia reobert investigacions i havia posat cinc magistrats al capdavant del seguiment a França
Fins ara, el focus era sobretot judicial: França havia decidit reactivar línies d’investigació per possibles delictes sexuals i també delictes financers, amb París com a peça recurrent perquè Epstein hi passava setmanes cada any. En aquest context, havien quedat assenyalats noms com l’exministre Jack Lang (i la seva filla, per una investigació preliminar per frau fiscal i blanqueig) i el diplomàtic Fabrice Aidan, a més d’altres figures citades als papers.
Què s’ha descobert ara
Ara, un nou detall ha sacsejat el relat: segons el canal BFM, la policia francesa va trobar al seu luxós apartament de l’avinguda Foch (uns 800 m²) una decoració inquietant amb objectes macabres —com un crani humà, un crani de morsa i fins i tot un elefant dissecat— i una gran quantitat de fotografies: uns 150 marcs, amb 98 imatges de dones i 65 de dones despullades, algunes amb Epstein posant en escenes de platja, massatges o vacances.
Per què és rellevant i què indica
La novetat no només alimenta el component morbós: reforça la imatge d’un entorn on la cosificació i el control visual podien formar part del seu dia a dia, i pot aportar context a les investigacions sobre possibles víctimes, contactes i dinàmiques. També hi havia fotos d’Epstein amb figures conegudes, un element que sempre ha amplificat el cas mediàticament.
Què pot passar a partir d’ara
Amb les investigacions reobertes, el cas entra en una fase de seguiment més intens a França: els magistrats haurien d’analitzar tant els indicis de crims sexuals al país com les possibles ramificacions econòmiques, creuant el que ja hi ha als arxius amb qualsevol material policial recuperat. El pròxim pas clau serà si aquestes peces acaben traduint-se en imputacions concretes o en noves diligències sobre les persones i xarxes citades als documents.
