Un grup de nois de 13 a 15 anys viola una menor a València
A més, van difondre vídeos dels fets.
Teresa Domínguez
Tres menors de 14 i 15 anys van ser detinguts dilluns per agents de la Policia Nacional com a suposats autors de la violació grupal d’una menor de 16 anys, uns fets que haurien passat el 10 de febrer en un centre comercial de la ciutat de València.
Només es van practicar tres detencions, tot i que en l’agressió sexual en manada hi haurien participat quatre persones, ja que el quart implicat, germà d’un dels anteriors, només té 13 anys, de manera que no va poder ser arrestat al no arribar a l’edat mínima per tenir responsabilitat penal, que a Espanya està fixada en els 14 anys. Els tres menors detinguts també estan acusats d’un delicte contra la intimitat i de revelació de secrets, perquè van difondre les imatges de l’agressió sexual després d’haver-les gravat.
Aquesta nova agressió sexual grupal va sortir a la llum arran de la difusió dels vídeos gravats pels presumptes violadors entre els seus amics i companys de l’institut d’educació secundària de València, d’on tots, inclosa la noia, són alumnes. Va ser un estudiant més gran qui va avisar la direcció del centre, i gràcies a això van parlar amb la víctima i la seva família, cosa que va conduir a formalitzar la denúncia.
A partir d’aquí, el cas va ser posat en mans del Grup de Menors de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de València, que, després d’analitzar les càmeres de seguretat del centre comercial –la violació es va produir als lavabos– i prendre declaració a la víctima i als sospitosos, van detenir els menors, un de 15 anys i dos de 14. Els agents també han rastrejat les xarxes socials per esbrinar si, a més d’ensenyar aquestes imatges a menors de l’entorn social i escolar de la víctima i, pel que sembla, enviar-les a través d’un servei de missatgeria, van arribar a penjar-les en alguna xarxa social.
La Fiscalia de Menors va citar els tres investigats dimarts i va establir com a mesura cautelar la llibertat vigilada i una ordre d’allunyament que els impedeix comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà, ni acostar-s’hi a menys de 50 metres. Tots tres estan acusats un delicte d’agressió sexual amb accés carnal i un altre contra la intimitat per descobriment i revelació de secrets.
