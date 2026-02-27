Un tractat històric per incloure de ple dret Gibraltar a l'espai Schengen
L’acord servirà per enderrocar la tanca que separa La Línia de la Concepció i la colònia britànica
Mario Saavedra
La Unió Europea va fer públic ahir el text definitiu del Tractat sobre Gibraltar, un document extens de més de mil pàgines que estableix el nou marc de relacions després del Brexit i que ha estat acordat amb el Govern del Regne Unit i negociat amb Espanya i les autoritats gibraltarenyes. El pacte fixa les bases per eliminar totes les barreres físiques relacionades amb la circulació de persones i mercaderies entre la UE i el territori britànic, amb l’objectiu de garantir la prosperitat de tota la regió i facilitar la mobilitat quotidiana.
Quan entri en vigor, la tanca que actualment separa Espanya de Gibraltar deixarà de tenir funció fronterera. Els controls de persones i mercaderies es traslladaran al port i a l’aeroport del Penyal, on s’implantaran controls duals. Hi haurà dues línies d’inspecció: una sota responsabilitat de Gibraltar i el Regne Unit i una altra vinculada a Espanya i a l’espai Schengen. Els controls seran acumulatius, fet que implica que els viatgers hauran de complir els requisits exigits per totes dues parts per poder accedir-hi.
La policia espanyola serà l’encarregada de realitzar les comprovacions corresponents a l’espai Schengen a l’aeroport, inclosos els passatgers que arribin per via marítima i siguin traslladats a aquestes instal·lacions per completar els tràmits. Aquest punt és especialment sensible per al Govern gibraltareny, atès el simbolisme que suposa la presència d’agents espanyols en un territori que considera sota sobirania britànica. El Tractat, però, deixa explícitament fora del seu articulat qualsevol modificació de l’estatus sobirà del Penyal.
L’acord també regula qüestions tècniques que durant anys han generat friccions entre Madrid i Londres, com ara la fiscalitat, el comerç de tabac, la cooperació duanera o el tractament d’aigües residuals. El text estableix mecanismes d’intercanvi d’informació i supervisió per preservar la integritat del mercat únic, de la Unió Duanera i de l’espai Schengen, alhora que es busca evitar distorsions competitives a la zona.
El personal militar
Un dels aspectes més controvertits és el relatiu a la presència militar britànica a Gibraltar. El Tractat estipula que Espanya no podrà sotmetre a controls de passaport o visat els membres no residents de les Forces Armades del Regne Unit destinats al Penyal, ni tampoc els seus familiars ni el personal civil associat. Tots ells quedaran exempts de les regulacions i controls Schengen en matèria de documentació, si bé aquesta exempció no implica el dret a establir residència a l’espai europeu.
La mateixa excepció s’aplicarà als membres de forces armades de tercers països, inclosos estats de l’OTAN o socis seleccionats, que accedeixin a Gibraltar per invitació britànica. En aquests casos, serà suficient presentar una identificació militar oficial expedida pel Ministeri de Defensa corresponent, amb les dades personals i el rang. A canvi, el Regne Unit es compromet a facilitar a Espanya informació detallada sobre l’arribada de personal militar, el tipus d’armament que transporti i els moviments de naus i aeronaus vinculades a aquestes operacions.
Un acord «històric»
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va qualificar el Tractat d’«històric» i va assegurar que obre una nova etapa de convivència i oportunitats per als milers de treballadors del Camp de Gibraltar que creuen diàriament la frontera. Segons el Govern espanyol, el nou marc permetrà reforçar la cooperació, impulsar l’activitat econòmica i dotar d’estabilitat jurídica una zona especialment sensible.
Per la seva banda, el Regne Unit sosté que el text garanteix el futur econòmic de Gibraltar i protegeix la seva sobirania. Amb la integració funcional del territori a l’espai Schengen i la desaparició de les barreres físiques a la tanca, el Tractat redefineix l’equilibri entre cooperació i control en un dels punts més delicats de la relació entre Espanya i el Regne Unit, tot intentant compatibilitzar interessos polítics, econòmics i de seguretat.
