Ali Khamenei, un líder suprem implacable i acorralat dins i fora de l’Iran
El dirigent ha esclafat de manera cruenta les protestes que reclamen un canvi de règim al país
Adrià Rocha Cutiller
La jardineria, la poesia i l’estudi de l’Alcorà poc, a priori, tenen a veure. Però un home –o això asseguren i repeteixen els seus representants de premsa– els uneix tots. A més, asseguren i repeteixen, aquest home practica aquests passatemps diàriament, mentre no dirigeix al seu país ni llança arengues en contra dels Estats Units o Israel. Aquest home no és cap altre que el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, un dels líders del Pròxim Orient més desconeguts malgrat fer més de 30 anys que és en el càrrec.
No obstant, en els últims anys, aquest perfil d’home tranquil ha anat canviant cap a un altre líder implacable , però també acorralat per la dissidència interna, amb múltiples protestes periòdiques als carrers reclamant el final del règim islàmic aixafats per les forces de l’ordre, i amb la disputa davant els seus dos enemics acèrrims: Els EUA i Israel, que aquest dissabte han llançat un atac coordinat l’abast i conseqüències del qual encara són lluny de conèixer-se.
Fins fa relativament poc, quan Israel va començar a assestar cops contra les milícies afins de Teheran, Khamenei era també un dels homes més poderosos del món, i la seva paraula, a part de ser llei a l’Iran, tenia gran influència en altres països de la regió: Hamàs i el Gihad Islàmic a Palestina, Hezbol·là al Líban, les Forces de Mobilització Popular a Síria i l’Iraq i els houthis al Iemen: tots aquests grups viuen sota la tutela de l’Iran i la seva República Islàmica, però els atacs de l’Exèrcit de Benjamin Netanyahu han minvat en extrem el seu potencial.
Moderació inicial
A l’arribar al poder, el 1989, Khamenei era un altre. Algú molt més inofensiu, fins i tot una mica moderat, com molts pensaven: per això va ser elegit com a successor de Ruhollah Khomeini després de la mort del primer aiatol·là de l’Iran. En l’actualitat, no obstant, Khamenei és considerat pels experts com la màxima figura de la facció ultraconservadora i radical dins dels estaments de poder a Teheran.
Fill d’una família de vuit germans el 1939 a la ciutat més religiosa de l’Iran, Mashhad, Khamenei va triar el camí del seu pare i ja als 11 anys va començar els estudis de teologia per convertir-se en clergue. Va ser durant la seva època d’estudiant quan el futur líder suprem va entrar en el moviment polític islamista contrari al xa de Pèrsia, Mohammed Reza Pahlavi, cosa que va portar Khamenei a passar per la presó fins en sis ocasions.
Tot va canviar, no obstant, el 1979: Ruhollah Khomeini va volar de París a Teheran, la revolució va triomfar i el país, en qüestió de dies, va passar de ser una monarquia laica governada per militars castrenses i afaitats per norma a una república islàmica liderada per clergues i homes amb barba per obligació.
Supervivent
El 1981, en una conferència, el clergue va ser víctima d’un atemptat, en el qual va perdre l’ús del braç dret. Però en aquest nou país, Khamenei estava destinat al més alt: «Vaig sentir que era a les portes de la mort. En els dies següents, em vaig preguntar per què havia sobreviscut. Allà em vaig adonar que Déu, per alguna raó, va voler que sobrevisqués», va dir mesos després Khamenei.
Encararecuperant-se, l’octubre de 1981, va ser elegit president, un càrrec que li va servir de trampolí per, vuit anys després, convertir-se en el segon líder suprem de l’Iran, després de la mort de Khomeini.
«No hi ha, probablement, un altre líder al planeta tan important en els assumptes mundials que siguin tan poc comprès com Khamenei. Ni un dictador ni un demòcrata, però amb traces de tots dos, Khamenei és l’home més poderós en un règim autocràtic altament fraccionat com l’iranià», va escriure en un informe del think tank internacional Carnegie l’expert Karim Sadjapour. «Malgrat que no pren decisions sol, cap decisió política pot ser presa sense el seu consentiment. Khamenei ha governat el seu país a base de consensos [entre l’alt clergue xiïta] en comptes de decrets, i la seva prioritat més gran ha sigut sempre la supervivència del sistema teocràtic», va afegir.
Discutit al carrer
L’Iran ha tingut, en les últimes dècades, diverses onades de protestes i manifestacions massives –com del 2009, després de la segona victòria electoral de Mahmud Ahmadinejad–, o el 2022, quan als carrers encesos arreu del país per la mort de la jove Mahsa Amini, els manifestants no només clamaven pel final del vel obligatori, sinó que anaven molt més enllà: l’eslògan ‘mort al dictador’ era tan o més pronunciat que el famós dona, vida i llibertat. El desembre i gener passats, els manifestants van tornar als carrers atiats per la greu crisi econòmica que pateix el país.
Aquestes dues últimes protestes van ser sufocades a base de violència, desenes de milers de morts i detencions massives.
Fa anys que circulen els rumors: Khamenei, de 86 anys, està suposadament malalt, i la República Islàmica es troba, en l’actualitat, buscant un substitut. Durant un temps els ulls es van centrar en el president Ebrahim Raisi, per la seva proximitat – tant ideològica com personal— a Khamenei. Però Raisi va morir el 19 de maig del 2024 en un accident d’helicòpter.
