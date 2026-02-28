Benjamin Netanyahu assegura que té “proves” que el líder iranià Ali Khamenei és mort
Un portaveu iranià diu que no està en condicions de confirmar si el Líder Suprem és viu
EFE
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat tenir “proves” que apunten que el líder suprem iranià, Ali Khamenei, “ha deixat d’existir” després de l’atac israelià contra la seva residència aquest dissabte.
Durant una declaració retransmesa la nit d’aquest dissabte i recollida pels mitjans, Netanyahu va cridar els iranians a aixecar-se contra el règim de la República Islàmica.
Per la seva banda, un portaveu del Govern iranià va dir a la cadena britànica BBC que no pot confirmar si el Líder Suprem continua amb vida, ni tampoc el seu parador.
El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Esmail Baghaei, va ser preguntat per una periodista d’aquest canal sobre si els atacs havien costat la vida de Khamenei i d’altres dirigents, així com sobre el seu parador.
“No puc confirmar res”, va afirmar, per afegir tot seguit que el país i tot el poble estan “concentrats a garantir la sobirania de la nació i la seva integritat territorial”, així com la seva defensa “d’una agressió no provocada”.
Khamenei, de 86 anys, no ha estat vist amb vida al llarg del dia, tot i que l’agència oficial Tasnim News Agency va assegurar, citant “una font informada”, que es troba al capdavant de les operacions de defensa.
Tampoc el president del Govern, Masoud Pezeshkian, ni el cap del Poder Judicial iranià, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, no han estat vistos avui, però els mitjans iranians sostenen que es troben amb vida i en bon estat.
