Els Estats Units i Israel llancen un atac coordinat i a gran escala contra l’Iran
Les autoritats israelianes han activat les alarmes antimíssils per les possibles represàlies de Teheran
Andrea López-Tomàs
La guerra a gran escala torna a l’Orient Mitjà. Després de setmanes d’amenaces, finalment les bombes han caigut sobre l’Iran. Aquest dissabte els Estats Units i Israel han llançat un gran atac conjunt contra l’Iran. El primer ministre israelià, Binyamín Netanyahu, ha dit aquest matí en un missatge de vídeo que l’operació s’ha llançat “per eliminar l’amenaça existencial” que planteja la República Islàmica i “crear les condicions” perquè els iranians canviïn el seu destí. El mandatari hebreu ha batejat l’operació com El rugit del Lleó. Alhora, el president estatunidenc Donald Trump s’ha fet ressò dels mateixos motius. Durant les primeres hores de l’operació, s’han sentit explosions tant a l’Iran com a Israel.
Després de l’agressió israelo-estatunidenca, les autoritats israelianes han declarat l’estat d’emergència i han tancat l’espai aeri del país, igual que l’Iran. Hores després, la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran ha emès un comunicat alertant de l’inici de “la primera onada d’atacs generalitzats amb míssils i drons” contra Israel. En territori israelià, les sirenes han sonat advertint la població que s’amagués als refugis antiaeris. No gaire més tard, una segona onada de míssils i drons ha estat llançada contra Israel. Un alt funcionari iranià ha dit a Al Jazeera que no hi haurà “línies vermelles” en la resposta del règim a l’onada d’atacs israelians i estatunidencs contra l’Iran aquest dissabte.
Davant d’aquestes amenaces, Israel es prepara per al pitjor. L’Exèrcit israelià ha mobilitzat reservistes a totes les seves unitats i ha desplegat forces al llarg de les fronteres libanesa i siriana. A més, han demanat l’allistament massiu de forces d’infanteria per reforçar els límits fronterers del nord i intentar impedir que Hezbol·là prengui represàlies, i han desplegat reservistes a Cisjordània ocupada. El primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha advertit aquest dissabte que no vol arrossegar el Líban cap a una guerra, opció que només contempla Hezbol·là. El seu secretari general, Naim Qassem, ha afirmat altres vegades que el grup no romandria neutral si l’Iran era atacat pels Estats Units o Israel, encara que l’ofensiva militar israeliana de la tardor del 2024 els deixés tocats.
Matar els líders
Un dels principals objectius de l’operació militar conjunta israelo-estatunidenca a l’Iran és atacar tants líders de la República Islàmica com sigui possible, segons han declarat al New York Times tres funcionaris israelians familiaritzats amb la qüestió. “Durant 47 anys, el règim de l’Aiatol·là ha cridat ‘Mort a Israel’, ‘Mort als Estats Units’; no hem de permetre que aquest règim terrorista assassí s’armi amb armes nuclears que li permetin posar en perill tota la humanitat”, ha declarat Netanyahu en una intervenció gravada. Un altre funcionari de defensa israelià ha dit a Haaretz que la data de llançament de l’atac a l’Iran es va decidir fa setmanes després de mesos de planificació. Aquest mateix dijous Teheran i Washington havien acabat la tercera ronda de negociacions en un to positiu. En paral·lel, els Estats Units i Israel havien advertit que tornarien a atacar l’Iran si continuava endavant amb els seus programes nuclears i de míssils balístics.
“No faig aquesta declaració a la lleugera: el règim iranià busca matar”, ha declarat Trump en un vídeo compartit a Truth Social. “Pot ser que es perdin vides de valents herois nord-americans i que tinguem baixes, quelcom que sol passar en la guerra, però ho fem no per ara, ho fem pel futur, i és una missió noble”, ha afegit. El president estatunidenc ha instat els membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, les forces armades de l’Iran, a deposar les armes, prometent-los immunitat. Si no, l’altra opció és “una mort segura”.
