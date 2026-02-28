Deriva autoritària als EUA
Reed Brody, exfiscal general de Nova York: «A Trump li agraden els dictadors perquè ell també vol ser un dictador»
La vulneració sistemàtica dels drets humans fa que el jurista adverteixi que el senyal d’alarma ja ha sonat i és necessari actuar amb unitat
Irene Benedicto
Reed Brody, exfiscal general de l’Estat de Nova York, va ser portaveu de Human Rights Watch i ha dedicat la seva vida a la defensa dels drets humans fins a guanyar-se un sobrenom que l’incomoda: caçador de dictadors. Fill d’un supervivent de l’Holocaust, va liderar la causa contra Hissène Habré, dictador del Txad, i va perseguir figures com Augusto Pinochet a Xile o Jean-Claude Baby Doc Duvalier a Haití. Avui centra la seva atenció en nous autoritarismes, en especial el del president dels EUA, Donald Trump, les polítiques del qual, des de la repressió migratòria fins a la seva entrada a Veneçuela, considera una amenaça per als drets humans.
¿És Trump un perill per als EUA i per al món?
Sí, és un perill. Jo diria que representa el perill més gran des de la Guerra Civil. Si fos per Trump, viuríem en una dictadura. Aquest segon mandat és encara més perillós perquè va arribar preparat: amb la seva pròpia gent, el seu exèrcit MAGA, i després de sortir impune de l’assalt al Capitoli, se sent lliure de fer el que li plagui. L’únic que ens separa d’una dictadura imposada per Trump és la resistència, que creix; al principi hi va haver massa submissió. Alcaldes, governadors, tribunals, associacions i, sobretot, la gent comuna.
¿En què s’observa la deriva autoritària de Trump?
Va començar pel Departament de Justícia, que utilitza com el seu bufet personal. Amb les ordres executives des del primer dia amb l’objectiu de controlar el país i desplegar la seva autoritat, sobretot en ciutats i estats demòcrates. Enviar tropes al carrer era un vell somni de Trump des del seu primer mandat per reprimir les manifestacions de Black Lives Matter utilitzant l’Exèrcit, però llavors el seu secretari de Defensa l’hi va impedir. Ara té un secretari de Defensa i un fiscal general que mai li diran que no. Si el deixen, Trump es convertirà en dictador i aniquilarà les garanties constitucionals.
¿Quin hauria de ser el senyal d’alarma?
El senyal d’alarma ja ha passat. Hem vist forces paramilitars als carrers: aquesta ja és una línia vermella. Ha desatès més ordres judicials en un any que la majoria d’administracions en la història. El problema és que el Tribunal Suprem no li posa el fre que hauria de ser. Una línia vermella encara més greu seria desobeir una resolució del Tribunal Suprem. Una altra seria manipular les eleccions. Amb la seva popularitat baixa i els republicans perdent terreny, intenta maniobrar de cara a les legislatives de mig mandat del novembre.
¿Quines són les barreres de seguretat que han fallat?
La primer és el Congrés: els pares fundadors pensaven que, si un president intentava acumular poder, un Congrés gelós el frenaria, fins i tot destituint-lo. No comptaven amb el control de Trump sobre el Partit Republicà. Després hi ha el Tribunal Suprem, desequilibrat al seu favor per maniobres prèvies. I la premsa: el control corporatiu ha fet que molts mitjans prioritzin negocis a la fiscalització del poder. I passa el mateix amb universitats, bufets i grans empreses: busquen congraciar-se i tancar el tracte privat amb Trump.
I des d’aquesta resistència, ¿què ha funcionat?
Ha funcionat la resistència social. Vam trigar a reaccionar: el tracte als migrants ja havia despertat molta gent, però les tràgiques morts de Minnesota i la resposta oficial negant l’evident, culpabilitzant-los i dient-los terroristes domèstics, va ser un detonant. Va accelerar el despertar. Quan la gent surt al carrer, quan els governs locals no es deixen intimidar i quan els jutges fan la seva feina, funciona. I el replegament de Trump allà és una victòria d’aquesta resistència.
¿És Minneapolis un punt d’inflexió?
Trump no canviarà: el replegament de Minneapolis és un càlcul electoral, però el seu impuls és manar i controlar; si recula en un front, n’obre un altre. Trump no és un gran ideòleg: sí que és racista, té prejudicis. Però el que més l’anima és el narcisisme: vol ser el centre. Vol el Nobel, ser la ‘persona de l’any’ de la revista Time. Jo tinc molta experiència amb dictadors: Trump seria feliç com un dictador africà, sense contrapoders. Seria un dictador perfecte en un país sense tradició democràtica.
¿Li preocupen les eleccions?
Per sort, el sistema electoral està molt descentralitzat en cada estat, però hi ha senyals preocupants. Trump ha demanat llistes electorals als estats i ha posat persones de la seva confiança que van intentar revertir les eleccions anteriors al capdavant dels processos electorals. Es parla fins i tot d’enviar tropes per vigilar el desenvolupament electoral. També ha intentat redibuixar els mapes de les circumscripcions electorals, tot i que en això els demòcrates van respondre amb duresa.
¿Pot l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, ser una alternativa?
Jo vaig participar en la campanya de Zohran Mamdani i vaig veure una mobilització enorme –desenes de milers de voluntaris porta a porta, una cosa que no havia vist ni amb Obama–; per això, quan Trump es va reunir amb ell a la Casa Blanca, va entendre que Mamdani no cediria, perquè darrere hi ha una base encara mobilitzada. Aquesta és la diferència: Obama va guanyar i va dir «ara me n’encarrego jo», i va desmobilitzar; Mamdani diu «seguim» i manté la pressió per mesures concretes. Així hauria de funcionar la democràcia.
¿On queda el dret internacional en l’era Trump?
Mira: el dia de la invasió de Veneçuela i la captura de Maduro, no va pronunciar les paraules «drets humans» ni «democràcia». Va parlar de petroli una vegada i una altra. Amb l’Iran, diu «l’ajuda està en camí» per salvar manifestants d’una repressió «il·legítima», mentre reprimia protestes a Minnesota. A Trump li agraden els dictadors perquè ell vol ser un dictador. Per això li agrada Putin.
¿Les deportacions a tercers països són legals?
Un ministre africà em va explicar que Trump està pressionant perquè acceptin deportats enviats des de l’Amèrica Llatina, per exemple, guatemalencs al Sudan del Sud, i que, per separat, els països amb prou feines tenen marge per negociar. Vaig dir al ministre: la Unió Africana hauria d’adoptar una posició comuna i dir que no acceptarà persones de Guatemala ni formar part d’aquestes tonteries. És més fàcil dir-ho que fer-ho; però si ens fragmentem, Trump ens aixafa un a un.
¿Es pot plantar cara a Trump?
Trump respecta la força. I no és completament estúpid. L’única opció és unir-se i actuar en bloc. Si tothom hagués rebutjat els aranzels, Trump no hauria pogut imposar-los. Però veus països acceptant primer un 10% i després un 15%. A ell li encanta: és l’«art del tracte». I quan algú li planta cara, recula. Europa també necessita parlar amb una sola veu. És difícil, és clar, amb Orbán, Meloni i d’altres però, des de fora dels EUA, és l’única manera de plantar-li cara.
