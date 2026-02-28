Guerra al Pròxim Orient
Trump ha llançat l’atac contra l’Iran sense autorització del Congrés ni notificació formal a les Cambres
Rubio va informar líders dels dos partits a les Cambres poc abans de l’ofensiva
DIRECTE | Atac massiu dels EUA i Israel a l’Iran: última hora dels bombardejos i reaccions
Idoya Noain
Donald Trump ha llançat l’atac a l’Iran sense l’autorització del Congrés dels Estats Units ni notificació formal a les Cambres, un pas que no és inèdit però que torna a remarcar el menyspreu del republicà pel poder legislatiu i que ha generat la denúncia dels crítics del mandatari. Aquests precisament estaven planificant una votació la setmana que ve d’iniciatives plantejades per mirar de limitar la capacitat del president de prendre accions militars de manera unilateral i aquest dissabte han reforçat l’impuls per celebrar la votació.
El pas fet per Trump té nombrosos precedents, però no l’eximeixen de la polèmica. Tot i que la Constitució dels Estats Units estipula que només el Congrés pot declarar la guerra, en les últimes set dècades diversos presidents, tant republicans com demòcrates, han emprès accions militars sense l’autorització expressa de les Cambres. De fet, des que Franklin Delano Roosevelt ho va fer a la Segona Guerra Mundial, els EUA no han declarat oficialment cap guerra.
El Congrés va aprovar el 1973 la Resolució de Poders de Guerra per mirar d’alentir la guerra del Vietnam i després dels bombardejos de Cambodja, requerint una notificació al Congrés en 48 hores i la retirada en un termini de 60 a 90 dies si no hi ha autorització.
L’última vegada que el Congrés va aprovar una Autorització d’Ús de Força Militar va ser el 2002. Tant Barack Obama com Trump i Joe Biden han utilitzat aquesta autorització, aprovada després dels atemptats de l’11S, per justificar accions militars a 10 països. L’actual mandatari, no obstant, en el passat va criticar repetidament Obama per saltar-se les Cambres.
En repetides ocasions el 2012, a més, Trump va assegurar a les xarxes socials que el demòcrata atacaria l’Iran amb objectius electorals i mirant els seus números a les enquestes. Al novembre hi ha eleccions legislatives als EUA i els índexs d’aprovació de Trump estan en mínims històrics.
Informe a líders
Trump tampoc va demanar autorització al Congrés abans d’atacar Veneçuela i capturar Nicolás Maduro. En aquell cas a principis d’any va justificar que si haguessin informat les Cambres anteriorment hi hauria pogut haver filtracions.
A diferència del que va passar llavors, el secretari d’Estat, Marco Rubio, sí que va trucar a diversos líders del Congrés republicans i demòcrates poc abans que es llancessin els atacs sobre l’Iran, quan ja eren imminents. Altres congressistes, segons diversos mitjans, van ser informats quan l’operació militar ja havia començat.
Rubio i el director de la CIA, John Ratcliffe, es van reunir dimarts abans que Trump oferís el discurs sobre l’estat de la Unió amb l’anomenat Grup dels Vuit, que inclou tant els líders republicans i demòcrates de la Cambra de Representants i del Senat com alguns dels membres dels comitès d’intel·ligència de les dues cambres per donar-los detalls sobre la política cap a l’Iran.
Després d’aquella reunió Chuck Schumer, líder de la minoria demòcrata al Senat, va parlar breument amb la premsa i va dir: «Això és seriós i l’Administració ha de presentar el seu cas al poble nord-americà». També John Thune, líder de la majoria republicana a la Cambra alta, va titllar aquell dia de «necessari» que hi hagués una «consulta» amb el Congrés abans d’emprendre qualsevol acció militar a l’Iran, tot i que aquest dissabte ha defensat Trump.
Crítiques i suports
Thomas Massie, representant republicà de Kentucky que s’ha enfrontat sovint amb Trump i que va estar darrere de la llei que va obligar el mandatari a fer públics els arxius del cas Epstein, ha titllat aquest dissabte els atacs a l’Iran com a «actes de guerra no autoritzats pel Congrés».
Massie és qui, amb el demòcrata Ro Khanna, ha preparat la proposta legislativa per limitar els poders de guerra de Trump a la Cambra baixa i ha promès també mirar de forçar la votació de la seva resolució amb Khanna quan sigui possible.
Tim Kaine, el demòcrata que volia plantejar la iniciativa la setmana vinent al Senat, també ha criticat l’acció de Trump per ser «perillosa, innecessària i idiota» i ha urgit a una votació perquè quedi registrada la posició de cada senador.
Nombrosos falcons republicans, mentrestant, han recolzat Trump. El senador Lindsey Graham, que feia temps que advocava per l’atac al règim dels aiatol·làs, ha dit que era «necessari i justificat des de fa temps» i Roger Wicker, que presideix el comitè de Serveis Armats a la Cambra alta, ha dit que es tracta d’«una operació clau i necessària per protegir nord-americans i interessos dels EUA».
John Barrasso, número 2 del Senat, ha dit que l’acció és «pau a través de la força» i Rick Crawford, que presideix el Comitè d’Intel·ligència de la Cambra baixa, ha defensat que Trump ha «donat a l’Iran abundants oportunitats de prendre la via diplomàtica».
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”