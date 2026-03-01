Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Trump anuncia la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei en els bombardeig a Iran

El president dels Estats Units descriu el líder iranià com "una de les persones més malignes de la història"

Ali Khamenei , en una foto d'arxiu

Ali Khamenei , en una foto d'arxiu / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

ACN

El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte a la nit la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei, líder suprem de l'Iran, a qui ha definit com "una de les persones més malignes de la història". En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, ha assegurat que Khamenei és mort i que els ciutadans de l'Iran tenen ara "la millor oportunitat de recuperar el seu país". Ha explicat que l'aiatol·là ha mort com a conseqüència de l'atac que els EUA i Israel han llançat aquest mateix dissabte contra l'Iran, en què han mort més de 200 persones, segons la Mitja Lluna Roja.

Trump ha assegurat que l'assassinat del líder suprem iranià "no és només justícia per a la gent de l'Iran, sinó per a tot els grans americans i la gent de molts països arreu del món que han estat morts o mutilats per Khamenei i el seu grup d'esbirros". Ha dit que l'aiatol·là no ha pogut escapar-se dels sistemes de rastreig "molt sofisticats" dels EUA i que "no hi havia res que pogués fer".

Israel també anuncia la mort de Khamenei

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja havia apuntat en un missatge televisat que hi havia "molts senyals" de la mort de Khamenei, tot i que el ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, havia afirmat durant la tarda que Khamenei era viu. Trump també ha afirmat que hi ha membres de la Guàrdia Revolucionària, l'exèrcit i altres forces de seguretat iranianes que "ja no volen lluitar i estan buscant immunitat" i que el règim ha estat "destruït en un dia". Tot i això, ha advertit que els bombardejos "continuaran" durant la setmana fins a aconseguir la pau a l'Orient Mitjà.

Notícies relacionades

A banda de la mort de Khamenei, l'exèrcit israelià ha assegurat que durant els atacs conjunts amb els EUA han assassinat també el ministre de Defensa, Amir Nasirzadeh, i diversos líders militars com el cap de la Guàrdia Revolucionària, Mohammad Pakpour.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents