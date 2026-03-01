Trump anuncia la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei en els bombardeig a Iran
El president dels Estats Units descriu el líder iranià com "una de les persones més malignes de la història"
ACN
El president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte a la nit la mort de l'aiatol·là Ali Khamenei, líder suprem de l'Iran, a qui ha definit com "una de les persones més malignes de la història". En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, ha assegurat que Khamenei és mort i que els ciutadans de l'Iran tenen ara "la millor oportunitat de recuperar el seu país". Ha explicat que l'aiatol·là ha mort com a conseqüència de l'atac que els EUA i Israel han llançat aquest mateix dissabte contra l'Iran, en què han mort més de 200 persones, segons la Mitja Lluna Roja.
Trump ha assegurat que l'assassinat del líder suprem iranià "no és només justícia per a la gent de l'Iran, sinó per a tot els grans americans i la gent de molts països arreu del món que han estat morts o mutilats per Khamenei i el seu grup d'esbirros". Ha dit que l'aiatol·là no ha pogut escapar-se dels sistemes de rastreig "molt sofisticats" dels EUA i que "no hi havia res que pogués fer".
Israel també anuncia la mort de Khamenei
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ja havia apuntat en un missatge televisat que hi havia "molts senyals" de la mort de Khamenei, tot i que el ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, havia afirmat durant la tarda que Khamenei era viu. Trump també ha afirmat que hi ha membres de la Guàrdia Revolucionària, l'exèrcit i altres forces de seguretat iranianes que "ja no volen lluitar i estan buscant immunitat" i que el règim ha estat "destruït en un dia". Tot i això, ha advertit que els bombardejos "continuaran" durant la setmana fins a aconseguir la pau a l'Orient Mitjà.
A banda de la mort de Khamenei, l'exèrcit israelià ha assegurat que durant els atacs conjunts amb els EUA han assassinat també el ministre de Defensa, Amir Nasirzadeh, i diversos líders militars com el cap de la Guàrdia Revolucionària, Mohammad Pakpour.
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- Famílies de Santa Coloma de Farners es queden sense plaça a una aula de nadons perquè no donen permís per obrir-la
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre