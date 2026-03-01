Conflicte regional
L’Iran elegeix aquest diumenge un consell suprem de transició després de la mort de Khamenei
El país estarà dirigit de forma interina pel president persa, Mesud Pezeshkian, el cap de la justícia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí i un clergue designat pel Consell de Guardians
En directe | Israel ataca l’Iran: Última hora en directe
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran viu moments incerts, amb la confirmació, durant la matinada d’aquest diumenge, de l’assassinat del seu fins ara líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei. El dirigent va ser atrapat pel bombardeig israelià que aquest dissabte va donar inici a l’operació armada coordinada amb els Estats Units.
Khamenei, de 86 anys, va arribar al poder el 1989, després de la mort del seu antecessor, Ruhollá Khomeini, el primer aiatol·là d’una República Islàmica que en aquell moment amb prou feines tenia 10 anys.
La seva mort marca un futur ple d’interrogants al país persa, amb una gran part de la població celebrant la mort de l’home responsable de desenes de milers de morts en els seus anys de govern –i també, sobretot, el mes de gener passat, quan les forces de seguretat van assassinar més de 7.000 persones en tot just uns dies de protestes— mentre aquells favorables a la República Islàmica ploren la seva mort i clamen venjança.
L’Iran ha decretat els tradicionals 40 dies de dol, i diverses ciutats del país han vist concentracions durant el matí d’aquest diumenge en protesta per la mort de Khamenei. «Els EUA i Israel han creuat una línia vermella i han de pagar per això. Aquesta guerra ja no és tan sols existencial per a l’Iran. Ha arribat el moment de la venjança final. La nostra resposta serà tan forta que ens suplicaran entre sanglots que parem», ha dit en un comunicat de matinada aquest diumenge el president del Parlament iranià, un dels homes forts de Khamenei, Mohammed Bagher Galifab,que ha assegurat també que les preparacions per a la transició en cas de la mort de Khamenei ja feia setmanes que estaven posades en marxa.
Lideratge interí
Des d’aquest diumenge, l’Iran serà comandat per un consell interí conformat pel president persa, Mesud Pezeshkian –que suposadament és viu, després d’haver sobreviscut a un altre bombardeig dissabte al matí–, el cap de la Justícia, Gholam-Hossein Mohseni Ejeí, i un clergue que serà designat pel Consell de Guardians, l’òrgan que vota l’home que es convertirà en líder suprem.
Aquest clergue encara per determinar es convertiria en un dels possibles candidats a líder suprem, una posició que ara està en suspens: el favorit més gran fins ahir era Mojtaba Khamenei,fill de l’aiatol·là. Es desconeix si és viu o mort. Entre els morts confirmats en els bombardejos d’aquest dissabte hi ha el cap de l’Estat més gran iranià, Abdolrahim Mousavi, un dels assessors principals de Khamenei, Ali Shamjaní, i el cap de la Guàrdia Revolucionària, Mohammad Pakpur.
Una figura important en aquest període de transició serà la d’Ali Larijaní, antic assessor principal de l’aiatol·là mort i que va ser elegit fa un mes com a cap del Consell de Seguretat Nacional, un òrgan creat nou per precisament dirigir l’Iran en la confrontació amb els EUA. En l’actualitat, Larijani és l’home que concentra més poder dins de la República Islàmica.
«[Els EUA i Israel], heu cremat els cors dels iranians. Ara ens toca a nosaltres cremar els vostres. Tindrem alts i baixos en els pròxims dies, però al final vencerem», ha declarat aquest diumenge Larijani a través d’un comunicat. Segons els experts, l’Iran no busca guanyar la guerra militarment, cosa impossible davant l’enorme superioritat dels seus dos rivals, sinó sobreviure.
