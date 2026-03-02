Atacs nocturns
Hezbol·là llança coets contra Israel, que respon amb bombardejos sobre Beirut i el Líban que deixen 31 morts
En resposta als atacs de Hezbol·là, Israel ha bombardejat el Líban, provocant la condemna del primer ministre libanès i el col·lapse de les carreteres de la zona
Andrea López-Tomàs
De nou, l’eco dels bombardejos desperta de matinada el poble del Líban. Al voltant de les dues de la matinada hora local (la una de la matinada hora peninsular espanyola), l’Exèrcit israelià ha confirmat que Hezbol·là estava al darrere del recent llançament de coets des del Líban. Una hora més tard, el grup libanès ha donat la mateixa confirmació. L’agressió amb coets és una «venjança per la sang del líder suprem dels musulmans, Ali Khamenei», l’aiatol·là líder suprem iranià assassinat pels Estats Units i Israel aquest dissabte a Teheran. Com a resposta, les tropes israelianes no han tardat a bombardejar objectius a tot el Líban. Almenys 31 persones han mort com a resultat dels bombardejos nocturns israelians, 20 dels quals a Beirut i 11 al sud del país.
És la primera vegada que Hezbol·là s’uneix als atacs de l’Iran contra Israel, ja que no va participar durant l’anterior guerra dels 12 dies el juny passat. A més, és la primera ocasió en què el grup dispara contra territori israelià des de l’entrada en vigor de l’alto el foc negociat pels Estats Units el novembre del 2024. La sensació d’incredulitat entre el poble libanès apareix amb aquests despertars precipitats. Després de l’ofensiva militar israeliana de la tardor del 2024, la situació de seguretat a la major part del Líban, excepte al sud i l’est del país, havia millorat. Ningú creia que Hezbol·là tornaria a la guerra, perquè Israel va destrossar pràcticament totes les seves capacitats militars i va eliminar la seva cúpula política i militar.
«Una defensa legítima»
No obstant, sembla que l’aliança amb l’Iran va per davant de la realitat logística. Hezbol·là ha afirmat haver atacat una instal·lació de defensa antimíssils al sud de Haifa. L’Exèrcit israelià ha afirmat que ha interceptat un coet disparat contra el nord d’Israel des del Líban i que n’ha deixat caure diversos més en espais oberts. No s’han reportat ferits ni danys. Hezbol·là suggereix que l’atac amb coets constitueix una «advertència» a Israel perquè «es retiri del territori libanès ocupat», amb referència als cinc emplaçaments fronterers que Israel manté al Líban, tot i que està obligat a retirar-se’n en virtut de l’alto el foc del 2024. «Aquesta resposta constitueix una defensa legítima i és responsabilitat dels funcionaris i partits pertinents posar fi a l’agressió israeliano nord-americana contra el Líban», ha afegit.
«El lideratge de la Resistència sempre ha afirmat que la continuació de l’agressió israeliana i l’assassinat dels nostres líders, la nostra joventut i el nostre poble ens donen el dret a defensar-nos i respondre en el moment i lloc apropiats», ha afegit el partit. «L’enemic israelià no pot continuar la seva agressió, que dura 15 mesos, sense rebre una resposta preventiva destinada a posar fi a aquesta agressió i obligar-lo a retirar-se dels territoris libanesos ocupats», ha insistit. Al gener, el líder del grup, Naim Qassem, va defensar que no serien «neutrals» si Washington atacava Teheran, però no es va comprometre a intervenir en una guerra regional.
Carreteres col·lapsades
Uns minuts abans de les tres de la matinada (les dues de la matinada hora peninsular espanyola), l’Exèrcit israelià ha anunciat que està atacant objectius de Hezbol·là. «Opera en nom del règim iranià, obrint foc contra l’Estat d’Israel i els seus civils», han denunciat en un comunicat compartit en el seu compte de Telegram. «Les forces israelianes actuaran contra la decisió de Hezbol·là d’unir-se a la campanya i no permetran que l’organització constitueixi una amenaça per a l’Estat d’Israel ni perjudiqui els civils del nord d’Israel; Hezbol·là està devastant l’Estat del Líban», ha afegit, alhora que han defensat una resposta «amb contundència a aquestes accions». Almenys 20 persones han mort i 91 més han resultat ferides als suburbis del sud de Beirut. Al sud del Líban, 11 persones han mort i unes 58 han resultat ferides. El pànic ha tornat a apoderar-se de la població libanesa que pensaven que, per una vegada, la guerra arribaria a altres racons de la regió però no a ells.
No ha sigut així. De nou, les carreteres que connecten el sud del Líban amb la capital s’han col·lapsat, igual que va passar aquell fatídic 23 de setembre del 2024. Aquell dia els bombardejos israelians el van convertir en el més mortífer en set dècades de conflicte entre els dos països, amb més de 500 morts. Alguns residents del sud, temorosos de quedar atrapats durant hores a la carretera com va passar llavors, han optat per quedar-se a casa per ara. Als suburbis del sud de Beirut,la població fugia amb cotxe o a peu després que les primeres bombes israelianes arribessin al barri, durament castigat i parcialment arrasat a la tardor del 2024. Allà s’han sentit trets d’advertència per incitar els residents a evacuar.
Denúncia del primer ministre libanès
«Fa poc, les forces israelianes van atacar amb precisió terroristes d’alt rang de Hezbol·là a la zona de Beirut, i a més van atacar un terrorista central de Hezbol·là al sud del Líban», ha informat l’Exèrcit israelià per Telegram. La portaveu en àrab de l’Exèrcit israelià, Ella Waweya, ha acusat Hezbol·là d’obrir foc contra Israel, i ha dit que l’Exèrcit està preparat per a aquest escenari i «no permetrà que representi una amenaça per als residents del nord d’Israel», i ha confirmat que ja s’han portat a terme atacs a diverses regions libaneses. «La responsabilitat d’aquesta escalada recau en ells, i l’Exèrcit israelià respondrà amb contundència a aquesta agressió», ha afegit.
Per la seva banda, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha condemnat els llançaments de coets des del sud del Líban. «Independentment de l’entitat responsable, el llançament de coets des del sud del Líban és un acte irresponsable i sospitós que amenaça la seguretat i la integritat territorial del Líban i dona a Israel un pretext per prosseguir els seus atacs contra el país», ha escrit. «No permetrem que el país es deixi portar per noves aventures i prendrem totes les mesures necessàries per detenir-ne els responsables i protegir el poble libanès», ha afegit. Els atacs israelians diaris des de l’entrada en vigor de la treva han impedit la reconstrucció de les zones arrasades. Les pròximes hores seran clau per determinar el futur del Líban.
