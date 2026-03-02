L'Iran arrossega l'Orient Mitjà a una guerra total
Els míssils balístics es multipliquen i les sirenes antiaèries sonen arreu d'Israel
Andrea López-Tomàs
Una guerra total s’instal·la a l’Orient Mitjà. Després de l’assassinat del líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, els míssils balístics amb destí a Israel es van multiplicar durant la nit i el dia. Les sirenes antiaèries no van deixar de sonar arreu del país, inclosos la Cisjordània i el Jerusalem ocupats, alertant la població perquè es refugiés en búnquers. Al final de la jornada bèl·lica, el president dels Estats Units, Donald Trump, va declarar la seva disposició a negociar, mentre que França, el Regne Unit i Alemanya valoraven unir-se a la campanya militar per destruir les capacitats del règim dels aiatol·làs de llançar drons contra els seus aliats al golf Pèrsic.
L’atac més mortífer fins al moment va matar nou persones i en va ferir més de 40 a Beit Shemesh, a prop de la ciutat santa. Al seu torn, Teheran va ser l’objectiu dels atacs israelians. Al llarg de la jornada d’ahir, les explosions van sacsejar la capital iraniana, i van arribar fins i tot a les oficines de la televisió estatal. El Pentàgon va informar de la mort de tres militars nord-americans en l’operació contra l’Iran.
No va quedar ni rastre de la sinagoga de Beit Shemesh en la qual un míssil balístic iranià va impactar a la tarda. El sistema de defensa antiaèria Cúpula de Ferro no va aconseguir aturar el projectil, que va impactar en una zona residencial de la ciutat i va causar greus danys en un refugi antibombes i als habitatges dels voltants. Els primers indicis compartits per les autoritats israelianes van rebel·lar que les nou persones mortes podrien haver-se trobat dins del refugi que va rebre directament l’impacte. La nit anterior, la primera víctima mortal a Israel, una dona, va morir en un atac al centre de Tel-Aviv. Un altre avi de 102 anys va morir de camí al refugi antiaeri. En total, hi va haver més de 120 ferits arreu del país.
"Línia vermella"
Al matí, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, va declarar que el president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre, Benjamin Netanyahu, "han traspassat una línia vermella" i "pagaran per això", segons els mitjans estatals. Netanyahu va prometre intensificar els atacs aeris contra Teheran en els pròxims dies. "Les nostres forces estan atacant ara el cor de Teheran amb intens poder, i això s’intensificarà en els pròxims dies", va dir en una declaració en vídeo. L’Exèrcit iranià va anunciar la demolició de 10 drons avançats arreu del país, cosa que eleva el nombre total de drons enderrocats fins al moment a 22.
Els líders iranians van presentar aquest conflicte com una guerra existencial en la qual, segons assenyalen, no hi haurà retirada, ni compromís, ni rendició fins que l’Iran demostri la seva capacitat de defensar-se i preservar el que anomena la seva dignitat i independència.
Al seu torn, els atacs iranians contra les bases nord-americanes a la regió situades en països del golf Pèrsic van continuar per segon dia. Després de prometre venjança per la mort de l’aiatol·là Khamenei, la Guàrdia Revolucionària iraniana va anunciar atacs contra 27 bases militars nord-americanes, sense precisar quines.
A les 7.40 hora local de Doha (les 5.40 en horari peninsular espanyol), es van registrar més d’una desena d’explosions a la capital qatariana. El mateix escenari es va repetir a Kuwait, Bahrain i a Dubai, on l’aeroport internacional, un dels més transitats del món, va ser atacat. Als Emirats Àrabs Units, tres persones van morir i 58 van resultar ferides, mentre que a l’Iraq hi ha hagut dues morts i cinc ferits, i a Kuwait un mort.
Dissabte a la nit, la Mitja Lluna iraniana va denunciar que més de 200 persones havien mort en la primera jornada de guerra. D’aquestes, 148 eren nenes que van morir en el bombardeig de la seva escola. Hi ha gairebé 800 ferits.
Les autoritats no van comunicar xifres actualitzades de les víctimes mortals ahir. Els bombardejos israelians i nord-americans van provocar dissabte una apagada informativa que encara continua, per la qual cosa les xifres de víctimes mortals podrien augmentar.
Als EUA, al matí, Trump va utilitzar la seva xarxa Truth Social per respondre a la promesa del Cos de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran de portar a terme l’"operació ofensiva més ferotge de la història" mitjançant un "càstig sever, decisiu i lamentable per als assassins" de Khamenei. "L’Iran acaba de declarar que avui atacarà molt fort, més fort que mai ha fet abans", va escriure el president nord-americà. "No obstant, serà millor que no ho facin perquè si ho fan, ¡els colpejarem amb una força mai abans vista".
Al final del dia, el president nord-americà va informar que l’Iran volia dialogar i que havia acceptat l’oferta. La junta directiva de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica de les Nacions Unides farà una reunió d’emergència, sol·licitada per Rússia avui, per tractar els atacs contra l’Iran.
Els EUA també van confirmar les seves primeres baixes en la guerra. El Comandament Central nord-americà va informar amb un missatge a les xarxes socials que, dins de l’operació batejada Fúria Èpica, tres membres de les seves forces armades "han mort en combat" i cinc més van resultar ferits de gravetat.
El Pentàgon, que en un altre missatge a les xarxes socials va negar informacions de la Guàrdia Revolucionària iraniana que asseguraven que havien atacat el portaavions USS Lincoln, no va identificar els soldats ni tampoc va dir com o on van morir. Només va informar que "per respecte" a les famílies, no identificaran els morts fins transcorregudes 24 hores després de notificar els familiars.
A l’hora d’escriure aquestes línies, no hi havia hagut cap missatge oficial de condol per part de Trump. En el seu vídeo de matinada anunciant l’inici de l’atac a l’Iran, el republicà va arribar a assumir que hi podria haver víctimes nord-americanes. "Això sovint passa en la guerra, però no fem això per l’ara, ho estem fent pel futur, i és una missió noble", havia declarat.
A Truth Social, en canvi, va penjar un missatge on va dir haver sigut informat de la destrucció de nou vaixells de guerra iranians, "alguns dels quals molt grans i importants".
Ahir, sense actes públics previstos a la seva agenda, el mandatari va tornar a fer entrevistes individuals amb mitjans de comunicació igual com dissabte. En una amb la revista The Atlantic va apuntar la possibilitat de diàleg amb el nou lideratge iranià. "Volen parlar i he accedit a parlar, així que parlaré amb ells", va dir, sense especificar amb qui, ni on, ni quan es produiria el diàleg.
