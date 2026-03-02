Trump adverteix que la "gran onada" d'atacs a l'Iran "està a punt d'arribar"
El president dels Estats Units no descarta enviar tropes a l'Iran
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha exposat aquest dilluns gran confiança en com està anant la guerra que dissabte va llançar amb Israel contra Iran, un conflicte que ha incendiat l'Orient Pròxim. En unes declaracions a CNN, el mandatari ha declarat: “Els estem destrossant. Va molt bé. Ni tan sols hem començat a colpejar-los fort. La gran onada ni tan sols ha succeït. Està a punt d'arribar”.
En una altra entrevista oferta al tabloide 'New York Post', Trump ha dit que no descarta el desplegament de tropes sobre el terreny “si fos necessari”.
En ambdues declaracions, abans de comparèixer a la Casa Blanca en una cerimònia d'entrega de medalles d'honor, el republicà ha insistit en la idea que l'ofensiva militar, en la qual han perdut la vida de moment quatre soldats nord-americans, va “segons el previst”.
Ha declarat també que aquesta ofensiva va “per davant del planejat en termes de lideratge”, una referència directa a la mort de l'aiatol·là Ali Jameneí i altres 48 membres del lideratge iranià. “Pensàvem que portaria almenys quatre setmanes i ho vam fer en un dia”, ha dit al diari de Rupert Murdoch.
En les seves declaracions a CNN ha dit: “No vull que s'allargui gaire”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura