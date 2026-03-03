Tensió global
Rússia va negar ajuda a l’Iran per ‘encegar’ avions militars d’Israel, segons experts militars ucraïnesos
La mort de Khamenei ressuscita els vells temors de Putin d’acabar com el líder iranià, mentre sectors radicals del règim rus demanen al Kremlin la mateixa mà dura amb Ucraïna
Marc Marginedas
Aquesta vegada, a diferència del que ha passat després de la detenció de l’expresident veneçolà Nicolás Maduro, no hi va haver draps calents. El Kremlin i els seus portaveus van criticar amb gran agressivitat verbal els bombardejos dels EUA i Israel contra objectius a l’Iran, una bel·licositat que, això sí, en cap moment es va traduir en cap conseqüència pràctica: les autoritats militars russes no només no van proporcionar mitjans de defensa al seu aliat en conflictes, sinó que, segons militars ucraïnesos, fins i tot van rebutjar les seves demandes de col·laboració per «encegar» els avions israelians que atacaven el seu país. La mort violenta del líder suprem de l’Iran Ali Khamenei ha fet reviure traumes passats al president rus Vladímir Putin d’un final similar, traumes que ja van aparèixer al seu dia amb el linxament de Moammar al-Gaddafi el 2011 per part d’una turba.
Putin va enviar un missatge de condol a l’actual president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, en el qual va qualificar l’assassinat de Khamenei de «cínica violació de totes les normes de la moral humana i el dret internacional». L’ambaixador de la Federació Russa davant l’ONU, Vassili Nebénzia, va qualificar els atacs d’«autèntica traïció a la diplomàcia», mentre que el Ministeri d’Exteriors rus dirigit per Serguei Lavrov es va despenjar amb un potent comunicat en el qual va certificar que l’atac es tractava d’«un acte d’agressió deliberat, premeditat i no provocat contra un estat sobirà i independent membre de l’ONU», i que les «greus repercussions» estaven sent «obviades».
Però, com era d’esperar, la retòrica desafiadora no va venir acompanyada d’accions sobre el terreny. «No veig Rússia acudint al rescat de l’Iran», ha declarat al rotatiu ‘Kyiv Independent’ Olli Ruohomaki, expert en temes del Pròxim Orient de l’Institut Finlandès per a les Relacions Internacionals. Malgrat les voluntaristes declaracions dels últims mesos pronunciades per alguns membres de l’elit russa, com Nikolai Pàtruixev, presentant com a producte d’una incipient aliança militar les maniobres navals conjuntes de països membres dels BRICS com la Xina i el mateix Iran, el cert és que la relació entre Teheran i Moscou, segons l’opinió d’aquest analista, és de naturalesa «transaccional», basada en l’interès i l’intercanvi recíproc i no en valors compartits o empaties personals o ideològiques. «Rússia està enredada a Ucraïna... no té els recursos per lluitar en diversos fronts», va constatar.
Clàusula de mútua assistència
Segons la versió proporcionada per l’analista militar Igor Semyvolos, –que, després de ser contactat, va remetre a EL PERIÓDICO un article sobre això– la part iraniana va invocar la clàusula de «mútua assistència en cas d’una amenaça a la sobirania» continguda en l’acord de defensa rubricat l’any passat, i va sol·licitar als comandaments militars russos que activessin els sistemes de defensa antiaèria S-400 i de guerra electrònica Krasukha -Leer 3 a les bases militars russes de Tartus i Khmeimim, a la costa oest de Síria, amb l’objectiu d’«encegar els avions israelians».
Però la part russa no només va rebutjar la sol·licitud, sinó que hauria desconnectat «els transponedors i els sistemes actius de radar» a les esmentades instal·lacions militars durant el sobrevol dels míssils israelians per evitar ser percebut pels enemics de l’Iran com a participant en el conflicte. Sempre d’acord amb aquest expert, les autoritats russes van recórrer a una argúcia legal per rebutjar les demandes iranianes: «Els bombardejos israelians i nord-americans se centren en infraestructura terrorista» i no són equiparables a «una invasió a gran escala» que amenaci la sobirania.
El Kremlin, per la seva banda, ha pres nota de la manera com ha acabat els seus dies el líder suprem iranià. «N’estem extraient les conclusions corresponents», ha admès el portaveu presidencial rus, Dmitri Peskov. Es tracta d’un assassinat que remunta al líder del Kremlin a la mort del líder libi Moammar al-Gaddafi el 2011, un esdeveniment històric que el va obsessionar llavors sobre manera, segons coincideixen historiadors i documentalistes, ja que va ser propiciat per la tolerància de Rússia, el president del qual, llavors Dmitri Medvédev, va donar marge a Occident per portar a terme la seva campanya de bombardejos aeris.
Prenent el testimoni, Aleksandr Duguin, considerat com un dels pensadors de referència del Kremlin i acusat de tenir idees genocides respecte a Ucraïna, va recordar, en un llarg article, que «un rere l’altre», els aliats de Rússia estaven sent «sistemàticament destruïts» i va advertir que el seu país podria ser «el pròxim a caure». Davant aquesta circumstància, va demanar que el Govern adoptés el que va denominar com a «reformes realment patriòtiques» davant la possibilitat que la situació es convertís en «inestable», i va instar el seu Exèrcit a adoptar a Ucraïna tàctiques contra els principals líders del país similars a les utilitzades pels EUA i Israel al país persa, és a dir, aniquilar-los sense més mitjançant bombardejos de precisió.
Sobre el terreny, els analistes descarten que el debilitament del seu aliat persa tingui un impacte directe en el desenvolupament de les hostilitats als fronts bèl·lics d’Ucraïna. La majoria de drons de la sèrie Shahed, de fabricació iraniana, ja són produïts en fàbriques instal·lades en territori rus, i Moscou no requereix la cooperació de Teheran per dotar-se’n. Tan sols alguns models, com el 107 i el 236, són importats des del país persa, informa ‘El País’».
