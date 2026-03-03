Trump amenaça amb “tallar tot el comerç” amb Espanya pel rebuig de Sánchez al fet que els EUA facin servir les bases de Rota i Morón per atacar l’Iran
El mandatari posa sobre la taula fins i tot la possibilitat d’un “embargament”
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimarts amb un càstig comercial a Espanya per la negativa del govern de Pedro Sánchez a permetre que els EUA facin servir les bases de Rota i Morón en la guerra amb l’Iran.
“Tallarem tot el comerç amb Espanya”, ha afirmat Trump al Despatx Oval, durant una reunió bilateral amb el canceller alemany, Friedrich Merz. “No volem tenir res a veure amb Espanya”.
Segons el mandatari, ja ha traslladat la seva posició al secretari del Tresor, Scott Bessent, demanant “tallar totes les nostres relacions amb Espanya”.
Bases de Rota i Morón: el xoc amb Washington
Trump ha reprès les seves crítiques a la contribució d’Espanya a l’OTAN i ha insistit en l’objectiu del 5%. Tot seguit, ha posat el focus en les bases de Rota i Morón, assegurant que “podrien utilitzar-les si volguessin”, en una afirmació sense detalls sobre el marc legal.
També ha carregat contra el govern espanyol: “Espanya té una gent fabulosa, però no té un gran lideratge”, ha dit.
Amenaça d’embargament i pressió amb aranzels
En una segona intervenció, Trump ha tornat al front comercial i ha plantejat la possibilitat d’anar més enllà d’aranzels: “Tenim dret a aturar tots els negocis amb Espanya. Embargaments, o el que vulguem. I potser ho farem”.
El text recorda que Trump ha repetit aquest argument després que el Tribunal Suprem li desautoritzés una via per imposar aranzels emparant-se en una llei d’emergència econòmica, i apunta que no és clar que pugui aplicar mesures tan dures sense el suport del Congrés.
Friedrich Merz: pressió a Espanya per la despesa a l’OTAN
Preguntat per les amenaces a Espanya (sòcia de la UE i de l’OTAN), Merz ha respost reclamant que “compleixin amb les xifres”. Segons el canceller, s’està intentant convèncer Espanya perquè arribi al 3% o 3,5% acordat, i ha precisat el repartiment: 3,5% per a l’exèrcit i 1,5% per a infraestructura militar.
Trump també carrega contra Keir Starmer i Diego Garcia
Trump ha atacat igualment el primer ministre britànic, Keir Starmer, després que el Regne Unit negués l’ús de la base de Diego Garcia (arxipèlag de Chagos) per als primers atacs ofensius contra l’Iran —tot i permetre’n l’ús per a missions defensives. “No estem tractant amb Winston Churchill”, ha ironitzat.
El mandatari ha criticat la cooperació britànica i ha afirmat que els avions militars dels EUA van haver de volar “moltes hores extra” per trobar una alternativa.
Finalment, Trump ha aprofitat per atacar polítiques britàniques sobre energia i immigració i ha insultat l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, a qui ha qualificat de “terrible” i “incompetent".
