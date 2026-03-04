Cinc persones moren al trencar-se una passarel·la sobre el mar a Santander
Els morts són quatre joves d’un centre de formació professional i un monitor, mentre que una cinquena jove continua desapareguda.
Cinc persones van morir i una altra continua desapareguda després de caure al mar des d’una de les passarel·les per als vianants de fusta que hi ha a la zona del Bocal, a Santander, que es va trencar ahir quan un grup de sis joves d’un centre de formació professional i un monitor passaven per allà.
Quatre dels morts són noies estudiants del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) La Granja de Heras, ubicat en aquesta localitat càntabra del municipi de Medio Cudeyo, segons va traslladar la per ara única supervivent.
Es tracta de sis estudiants del centre educatiu més grans de 20 anys, que en el moment dels fets feien una ruta amb un monitor, que també va morir. Una altra de les noies continua desapareguda i una sisena va ser rescatada amb vida. La passarel·la pertany al camí costaner del litoral que va del far de Cabo Mayor a la Virgen del Mar. Concretament, connecta dos penya-segats que hi ha a la platja d’El Bocal i per sota discorre un bassal d’aigua que desemboca al mar.
Els joves estaven fent una ruta, pel que sembla fora de les activitats escolars, entre El Bocal i l’Institut Espanyol d’Oceanografia, en la qual hi ha diverses passarel·les. Quan va passar tot passaven per una d’aquestes i per causes que es desconeixen la infraestructura es va trencar, es va enfonsar i tots van caure a una zona de roques i al mar.
