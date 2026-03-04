Els vols entre Europa i Àsia, en suspens per la guerra: espai aeri tancat, cancel·lacions i preus a l’alça
Les aerolínies i les agències ja estudien rutes i connexions alternatives per mantenir operatius els trajectes entre Europa i Àsia mentre creix la incertesa a Orient Pròxim
L’escalada bèl·lica entre Israel i l’Iran, amb implicació dels Estats Units, està sacsejant el trànsit aeri internacional: el tancament d’amplis trams d’espai aeri a Orient Pròxim ha obligat a suspendre o reprogramar vols i ha deixat milers de passatgers pendents de reubicació. El cop és especialment dur perquè la zona concentra alguns dels grans hubs mundials que connecten Europa amb Àsia.
Tancament d’espai aeri i cancel·lacions en cadena
El bloqueig de corredors aeris i el tancament temporal d’aeroports clau del Golf han provocat una cascada de cancel·lacions i retards. A l’Estat espanyol, la situació ha afectat vols previstos —amb especial incidència a Barcelona—, perquè moltes rutes llargues cap a Àsia depenen d’escales a punts com Dubai, Doha o Abu Dhabi.
Aquesta interrupció té un efecte global: aerolínies com Qatar Airways, Emirates i Etihad mouen habitualment desenes de milers de passatgers cada dia, de manera que qualsevol aturada sobtada col·lapsa reubicacions i connexions.
Què passarà ara: seguretat, incertesa i efecte en els preus
Les aerolínies prioritzen la seguretat: si no hi ha garanties per sobrevolar determinades zones, els vols es cancel·len o es desvien per rutes més llargues. Això implica:
- trajectes més llargs i més consum de combustible,
- menys disponibilitat de seients per l’efecte “embut”,
- i una pressió que pot fer pujar el preu dels bitllets.
Segons fonts del sector, la recuperació pot ser gradual en qüestió de pocs dies si es reobren corredors, però el factor clau és l’evolució del conflicte i la capacitat de mantenir rutes segures. En paral·lel, hi ha espanyols atrapats a la regió que no poden tornar amb normalitat perquè els vols de connexió han quedat tallats.
Rutes alternatives: per on s’està desviant el trànsit
Amb l’espai aeri restringit, les opcions es redueixen. La via més factible a curt termini és fer escala a Istanbul (Turquia), un dels pocs punts que es manté com a gran alternativa operativa per connectar Europa amb Àsia aquesta setmana.
Altres opcions que s’estudien passen per vols llargs des d’Europa fins a grans aeroports asiàtics com Singapur, Xangai o Taipei, i des d’allà continuar amb connexions regionals. Però són combinacions més costoses i amb menys places disponibles.
També hi ha corredors en revisió permanent: algunes rutes intenten passar pel sud de Rússia i el Caucas (Mar Negre, Geòrgia, Azerbaidjan, mar Caspi), i d’altres plantegen desviaments pel sud d’Egipte i l’eix del mar Roig.
Què poden fer els passatgers: solucions que ofereixen les aerolínies
Davant el caos de cancel·lacions i canvis, les companyies estan aplicant mesures de reubicació i flexibilitat (segons el cas i la tarifa). Les més habituals són:
- Emirates i Etihad: reprogramació progressiva de vols a mesura que reobren operacions i recol·locació de passatgers acumulats.
- Què fer: entrar a la web/app, revisar l’estat del vol i acceptar la reassignació o sol·licitar canvi sense penalització si l’opció ho permet.
- Qatar Airways (i altres operadors del Golf): canvis i reacomodaments quan hi ha operativa limitada, sovint prioritzant passatgers amb connexions immediates.
- Què fer: contactar amb atenció al client o amb l’agència, demanar reubicació via un aeroport alternatiu i conservar justificants de despeses.
- Turkish Airlines: guanya pes com a alternativa per connectar amb Àsia via Istanbul.
- Què fer: si el teu vol original era via Golf, mirar opcions de canvi de ruta cap a Istanbul; en compres amb agència, tramitar-ho sempre a través del mateix canal de compra.
Consell pràctic: guarda targetes d’embarcament, correus i comprovants. Si el vol és des de la UE o operat per una companyia de la UE, poden aplicar-se drets d’assistència (menjar, allotjament) segons el motiu i la situació operativa.
Fins quan pot durar el bloqueig?
La durada exacta és incerta i dependrà de la intensitat del conflicte. Alguns analistes apunten que l’escenari pot ser limitat en dies si baixa la tensió, però el sector aeri treballa amb prudència: qualsevol reobertura d’espai aeri es fa de manera escalonada i revisable, sempre vinculada a criteris de seguretat.
- Retornats de França a Portbou
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona