Donald Trump torna a titllar Espanya de "perdedora"
El president d'Israel, Isaac Herzog, ha acusat Espanya de jugar un joc "estrany i incomprensible"
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Espanya per la postura de l'executiu de Pedro Sánchez davant dels atacs a l'Iran. En una trucada que aquest dijous ha fet a The New York Post, el president republicà ha afirmat que en aquest assumpte hi ha "molts guanyadors", però que Espanya és una "perdedora". A la mateixa trucada líder republicà s'ha mostrat "decebut" amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, pels dubtes que el seu executiu ha mostrat davant l'operació coordinada dels EUA i Israel al país persa. A parer seu, el mandatari britànic hauria d'ajudar els Estats Units "sense dubtar-ho". En paral·lel, el president d'Israel, Isaac Herzog, ha acusat Espanya de jugar "un joc estrany i incomprensible".
Trump també ha afirmat que Espanya és "molt hostil" amb l'OTAN, el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat l'enviament d'una fragata a Xipre davant dels atacs de l'Iran a l'illa del Mediterrani.
A la conversa telefònica amb el mitjà, Trump ha reiterat els arguments que sustenten l'animadversió del republicà amb el govern espanyol, la negativa de Pedro Sánchez a invertir un 5% del Producte Interior Brut (PIB) en defensa com ell exigeix a tots els socis de l'OTAN i, més recentment, la negativa de l'executiu del socialista a l'ús de les bases militars de Rota i Morón en el marc de l'operació dels EUA i Israel contra l'Iran. "No són un jugador d'equip, i nosaltres tampoc ho serem amb ells", ha amenaçat novament Trump a Espanya.
D'altra banda, i segons el 'Daily Telegraph', Trump també hauria titllat Starmer de perdedor en converses privades. Preguntat sobre aquesta qüestió per 'The New York Post', el mandatari nord-americà no ha utilitzat aquest adjectiu, però sí ha dit que el primer ministre britànic "no és Winston Churchill".
Israel se suma a les crítiques
En paral·lel, el president d'Israel, Isaac Herzog, ha acusat Espanya d'estar jugant a un joc "estrany i incomprensible" i "d'incomplir" els acords amb l'OTAN.
Ho ha dit en una atenció als mitjans aquest divendres a Rishon LeTsion, prop de Tel Aviv, on ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'anar contra la "formidable coalició" internacional de països que volen "portar el canvi a l'Orient Mitjà i destrossar les capacitats del rmalvat règim de l'Iran".
"En aquest moment, veiem quins països se suman a l'esforç, quins ofereixen el seu suport. I, també veiem com Espanya, que no només està abandonant la seva condició de membre de l'OTAN, un membre de la UE que s'hauria d'haver enfrontat fa temps a l'imperi del mal -l'Iran-, està jugant a un joc estrany i incomprensible", ha sentenciat Herzog.
