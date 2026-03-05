Els Comuns garanteixen que vetllaran perquè "de cap de les maneres" Espanya entri en un conflicte militar
Albiach considera que l'enviament de la fragata a Xipre respon a una qüestió "burocràtica" davant d'un possible atac
Els Comuns garanteixen que "com a part del govern progressista de l'Estat" vetllaran perquè Espanya no entri "de cap de les maneres" en un conflicte militar. La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, considera que l'enviament de la fragata 'Cristóbal Colón' a Xipre, respon a una qüestió "burocràtica" davant d'un possible atac a un país europeu. Albiach ha carregat contra el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui acusa de mentir "dia sí, dia també" i, per tant, no es creu la informació de la portaveu del govern dels Estats Units, Karoline Leavitt, que assegurava que Espanya s'havia avingut a col·laborar en la guerra contra l'Iran. "Aquest no a la guerra implica que de cap de les maneres intervenim", ha assenyalat.
La presidenta dels Comuns ha recordat que formen part del govern espanyol i remarca que això serveix perquè puguin vetllar perquè en cap cas Espanya acabi entrant en un conflicte militar.
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran