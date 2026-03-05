Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Comuns garanteixen que vetllaran perquè "de cap de les maneres" Espanya entri en un conflicte militar

Albiach considera que l'enviament de la fragata a Xipre respon a una qüestió "burocràtica" davant d'un possible atac

VÍDEO | Així és la fragata "Cristóbal Colón" que Espanya a enviat a Xipre

Gerard Vilà / ACN

Salt

Els Comuns garanteixen que "com a part del govern progressista de l'Estat" vetllaran perquè Espanya no entri "de cap de les maneres" en un conflicte militar. La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, considera que l'enviament de la fragata 'Cristóbal Colón' a Xipre, respon a una qüestió "burocràtica" davant d'un possible atac a un país europeu. Albiach ha carregat contra el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui acusa de mentir "dia sí, dia també" i, per tant, no es creu la informació de la portaveu del govern dels Estats Units, Karoline Leavitt, que assegurava que Espanya s'havia avingut a col·laborar en la guerra contra l'Iran. "Aquest no a la guerra implica que de cap de les maneres intervenim", ha assenyalat.

La presidenta dels Comuns ha recordat que formen part del govern espanyol i remarca que això serveix perquè puguin vetllar perquè en cap cas Espanya acabi entrant en un conflicte militar.

