Explosions, vols cancel·lats i fugida per Oman: així viuen els 'influencers' espanyols establerts a Dubai l'atac de l'Iran
Davant l’escalada del conflicte, creadors de contingut i empresaris espanyols a l’Orient Mitjà busquen tornar al seu país entre crítiques pels impostos i els avantatges fiscals
Alba Giraldo
Els Emirats Àrabs Units, convertits en la llar d’empresaris, celebritats, ‘influencers’ i oligarques atrets pel seu luxe i els avantatges fiscals, van veure trontollar aquesta imatge de seguretat i prosperitat fa una setmana, quan el conflicte entre l’Iran i els Estats Units i Israel es va estendre al golf Pèrsic. En resposta a atacs previs, l’Iran va llançar centenars de míssils i drons contra diversos països com els EUA, Kuwait, Qatar, Bahrain i Oman. Dubai, capital empresarial i turística de la regió, va ser un dels escenaris, amb un incendi a l’hotel Burj Al Arab i danys en infraestructures clau, com un moll del port de Jebel Ali i l’aeroport internacional, fet que va provocar cancel·lacions de vols. ‘Influencers’ i empresaris, inclosos alguns espanyols que viuen allí per motius fiscals, van compartir en les xarxes socials imatges de projectils entre els gratacels durant la nit.
«Érem a la piscina i vam començar a sentir bombes, tremolors a l’hotel. De fet, han intentat bombardejar Marina Dubai, que és on soc jo», va explicar a Instagram Ofelia Hentschel, ‘influencer’ i exconcursant de ‘Masterchef’. En un dels seus vídeos, la cuinera va afirmar no haver rebut ajuda de l’ambaixada espanyola per sortir de la ciutat i va compartir un missatge que va desencadenar la polèmica: «Deixeu de pagar impostos, perquè, com veieu, no estan servint de res. Estem totalment desemparats».
Poc després, el ministre d’Afers Estrangers, José Manuel Albares, va assegurar que les ambaixades espanyoles a la regió estaven plenament operatives. Les xarxes socials es van omplir de comentaris en contra de la creadora de contingut en els quals l’acusaven d’haver anat a Dubai per evadir impostos i, després, reclamar el seu rescat. Finalment, Hentschel va aconseguir sortir de Dubai a través d’Istanbul.
Residents a Dubai
Un altre dels ‘influencers’ que ha sigut criticat aquests dies és Jopa, que resideix a Dubai des de fa temps i és conegut per ser antic càmera del youtuber Plex, parella de la cantant Aitana. El creador va compartir un vídeo des de la seva casa de luxe, ubicada a la planta 81 d’un gratacel, des de la qual es veia l’edifici del davant després de l’impacte d’un míssil. En les imatges, Jopa explicava que havia decidit refugiar-se al pàrquing de l’edifici per seguretat i reconeixia estar «cagat» i molt nerviós mentre gravava la situació.
«Continuen sonant les bombes i els míssils, avui m’han despertat, però estan fent molt bé la defensa i continuarem confiant-hi», va explicar dos dies més tard davant la inquietud dels seus seguidors. Després dels comentaris rebuts sobre el seu suposat interès perquè el Govern espanyol el repatriés, el videògraf va aclarir que no demanaria «rescat a cap país»: «Si s’ha de sortir d’aquí, amb els meus mitjans en sortiré».
Tornada a Espanya
Aquest també és el cas d’Hugo Kyoto, espanyol que viu a Dubai i fa vídeos sobre inversió i economia personal. El noi va compartir un vídeo en les xarxes socials en el qual explicava la situació després de les primeres explosions. «Ha sonat una explosió, hem mirat cap amunt, al cel, i semblava com que havien interceptat un míssil just a sobre nostre», va explicar. «Us estava fent un vídeo i mentre l’estava editant aquí a la cadira de la meva terrassa, ha retrunyit tot i sembla que ha caigut un míssil o alguna cosa just aquí al costat. Això és la palmera, mireu el fum, ha caigut en un edifici d’allí i ja no és un atac a una base militar, ja és a civils», va afegir, i va reconèixer que tenia «una mica de por».
Dimarts passat, l’‘influencer’ va explicar que sortiria de Dubai: «Ahir a la nit vaig agafar un taxi a la frontera amb Oman, vaig creuar la frontera i d’allí vaig agafar un altre taxi a casa d’uns espanyols que eren aquí». Des d’allí va aconseguir agafar un vol cap a Egipte, per després ja tornar a Europa. «Estic anant a Espanya per estar-hi unes setmanes, no hi vaig perquè em vingui de gust, m’agradaria ser a casa meva a Dubai», va aclarir des de l’aeroport després d’alguns comentaris dels seus seguidors sobre el pagament d’impostos al país. «No et preocupis, que no utilitzaré els teus hospitals, perquè ni tan sols puc, hauria de ser amb la meva assegurança privada, ni em quedaré tot l’any a Espanya», va respondre.
L’atac «des de dins»
Altres ‘influencers’ estaven de viatge a Dubai quan el conflicte va esclatar. El creador de contingut sobre temes immobiliaris Salva era a la ciutat en el moment dels atacs. «S’han sentit les explosions i han llançat míssils», va explicar en un vídeo compartit a Youtube sota el títol ‘Així estem vivint l’atac de l’Iran a Dubai des de dins’. Uns dies més tard, el jove espanyol va anunciar que tornaria a la casa que té a Andorra. «Anem ara mateix a la frontera d’Oman, després haurem de creuar caminant i d’allí tenim un vol de 21 hores fins a Istanbul i després Barcelona», va comentar en un altre vídeo a Instagram.
El tiktoker Jose Julio, que també era a la ciutat, va aconseguir tornar aquest dijous a Madrid en el primer vol des de Dubai. «No sé com explicar-vos el que viscut aquests dies. Tinc una felicitat enorme d’haver pogut sortir de Dubai quan semblava impossible», va comentar. El creador de contingut també va assegurar que feia dies que estava ficant-se al llit i aixecant-se «sentint míssils i drons». «No em vull imaginar la gent que pateix això durant mesos i anys», va afegir.
Vols cancel·lats
Altres creadors, que aquests dies es troben de viatge en països del sud-est asiàtic, han explicat que no saben si podran tornar a Espanya, ja que els vols de tornada fan escala als Emirats Àrabs Units. És el cas del professor i tiktoker Álvaro Patón, que era a les Filipines quan tot va esclatar. «El 80% dels vols que tornen a Espanya quan ets molt lluny fan escala a Abu Dhabi. És un aeroport que ara mateix està tancat, és impossible fer connexió, i cal buscar altres opcions per tornar», va explicar en les xarxes socials.
En aquest viatge també hi havia l’‘influencer’ Rodrigo Navarro. «Avui ja ens hem començat a mirar vols perquè ens han dit que això anirà a pitjor. El cop de realitat ha sigut que hem de tornar, ens hem de comprar un altre bitllet», va comentar.
