El govern espanyol confirma l'evacuació "exitosa" de l'ambaixada d'Espanya a l'Iran
Albares afirma que l'ambaixador i personal essencial han travessat la frontera amb l'Azerbaidjan aquest dissabte
ACN
Barcelona
El govern espanyol ha confirmat l'evacuació "exitosa" de l'ambaixada d'Espanya a l'Iran. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha explicat que l'ambaixador i el personal essencial que encara es trobaven a la capital, Teheran, han travessat aquest dissabte la frontera amb l'Azerbaidjan i estan "sans i estalvis". En una piulada a X, el ministre ha subratllat que la seguretat dels ciutadans i del servei exterior del ministeri és la seva "prioritat". Albares també ha indicat que la resta d'ambaixades a l'Orient Mitjà i la sala de crisi segueixen plenament operatives les 24 hores a través dels telèfons d'emergències. "Continuem treballant per a la protecció dels espanyols", ha conclòs el ministre.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau