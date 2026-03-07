L'Iran anuncia que suspendrà els bombardejos contra els països veïns si aquests no l'ataquen
L'exèrcit d'Israel ha declarat una nova "onada de bombardejos" contra Teheran i Esfahan
El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha anunciat que suspendrà els bombardejos contra els països veïns del Golf Pèrsic si aquests no l'ataquen. En declaracions als mitjans iranians, Pezeshkian ha demanat disculpes als veïns de la regió pels atacs d'aquesta darrera setmana i ha assegurat que els míssils anaven dirigits a posicions militars dels Estats Units o dels aliats de Washington. En paral·lel, el president de l'Iran ha respost directament al president dels EUA, Donald Trump, i ha assegurat que la seva exigència d'una "rendició incondicional" de l'Iran es tracta "d'un somni que s'enduran a la tomba". D'altra banda, l'exèrcit d'Israel ha declarat aquest dissabte una nova "onada de bombardejos" contra Teheran i Esfahan.
Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han precisat que s'ha atacat la universitat-acadèmia militar Imam-Hossein i diversos búnquers amb "alts càrrecs" de l'Iran. "Més de 80 avions de combat han completat una nova onada d'atacs contra infraestructures del règim terrorista iranià a Teheran i altres zones del centre de país", han assenyalat les FDI en un missatge a X. Segons l'exèrcit israelià, la universitat-acadèmia militar desenvolupa un paper important en la formació del personal del sector de defensa iranià i era usada com a recinte de reunió de la Guàrdia Revolucionària durant l'ofensiva. Com a contrapartida, l'Iran ha llançat diversos míssils contra Israel, concretament contra ciutats com Tel-Aviv o Jerusalem, sense que els projectils hagin impactat sobre el terreny.
Els Estats Units afirmen que han atacat prop de 3.000 objectius de l'Iran i han destruït o danyat més de 43 embarcacions de guerra del règim dels aiatol·làs.
