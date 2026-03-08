L'Iran elegeix el successor de Khamenei, però no en revela encara el nom
L’Exèrcit israelià reitera que atacarà el nou líder suprem iranià
Dos membres de l’Assemblea d’Experts de l’Iran van assegurar aquest diumenge que ja han elegit el nou líder suprem del país, successor de l’assassinat aiatol·là Ali Khamenei, tot i que no van anunciar encara públicament el seu nom.
«L’elecció del lideratge ja s’ha portat a terme i el líder ha sigut determinat», va dir l’aiatol·là Ahmad Alamolhoda, membre de l’Assemblea d’Experts, un cos format per 88 clergues que s’elegeix a les urnes cada quatre anys. Correspon ara a l’aiatol·là Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaria de l’Assemblea d’Experts, «anunciar públicament la decisió» dels clergues, va afegir Alamolhoda, citat per diversos mitjans iranians com Tasnim i Mehr.
L’aiatol·là Kamal Heydari va assegurar per la seva banda que «s’ha elegit la millor opció, aprovada per la majoria de l’Assemblea d’Experts, i el Gran Satanàs (Estats Units) també ho ha esmentat».
Hossein Mozaffari, un dels membres de l’Assemblea d’Experts, va dir aquest dissabte que esperava que el substitut de Khamenei, assassinat en un atac israeliano-nord-americà el 28 de febrer passat, fos elegit en les pròximes 24 hores. Ho va fer després que dos aiatol·làs coneguts del país, Hosein Nuri Hamedani i Abdolkarim Abedini, apressessin a accelerar l’elecció del líder suprem.
«Durant aquests dies, els experts van realitzar un gran esforç per determinar el Líder i no van fallar. Es va emetre l’opinió de la majoria dels experts», va afirmar un altre dels experts, l’aiatol·là Mohamad Mahdi Mirbagheri.
Les pressions per accelerar el procés també han arribat del parlamentari ultraconservador Hamid Rasaei, que ha demanat posar fi al més aviat possible a l’activitat del Consell Provisonal de Lideratge, del qual forma part el president del país Masud Pezeshkian, a qui va criticar per les seves afirmacions que l’Iran no atacaria més els seus països veïns.
L’Exèrcit israelià va reiterar aquest diumenge al seu compte de X en farsi que atacarà qui resulti successor de Jameneí, i «tota persona que busqui designar un successor».
