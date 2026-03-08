Restriccions per als espanyols a la Xina: el país manté l’entrada sense visat, però endureix el control si se superen els límits
La norma dels 30 dies sense visat és vigent des del 30 de novembre del 2024 i la pròrroga actual s’estén fins al 31 de desembre del 2026
L’augment del turisme i dels desplaçaments internacionals ha portat la Xina a facilitar l’entrada de ciutadans de més de 40 països, entre ells Espanya, però sense renunciar al control migratori. El missatge de fons és clar: es volen més visitants, més intercanvis i més activitat econòmica, però sota regles estrictes. Per això, l’exempció de visat no és una porta oberta sense condicions, sinó una fórmula limitada per a viatges concrets i amb una durada màxima molt definida.
El problema arriba quan es confon facilitat d’entrada amb llibertat total
El gran risc per als espanyols és pensar que, com que no cal visat, tampoc no hi ha gaire marge per equivocar-se. I és just el contrari. La Xina permet entrar sense visat per turisme, negocis, visites familiars, intercanvis o trànsit, però només si l’estada no supera els 30 dies. Qui no compleixi aquestes condicions ha d’obtenir un visat vàlid abans de viatjar, i les autoritats xineses adverteixen que es pot denegar l’entrada a qui no encaixi dins dels requisits de l’exempció.
Les mesures que s’han pres: límit de temps i registre obligatori
Les dues grans mesures són aquestes. La primera, el marge de 30 dies d'estada sense visat. La segona, l’obligació de fer el registre policial si el viatger s’allotja en un domicili particular a la Xina continental. En aquest cas, cal inscriure’s a la comissaria més propera dins de les primeres 24 hores; a les zones rurals, el termini s’allarga fins a 72 hores. Si es canvia de residència, el registre s’ha de tornar a fer. En hotel, aquest tràmit l’assumeix el mateix establiment.
Ignorar aquestes normes pot sortir car. El Ministeri d’Afers Exteriors espanyol recorda que no registrar-se no és un simple oblit administratiu: pot comportar multes, problemes en futures visites a la Xina i fins i tot la retenció policial. A més, quedar-se al país més temps del permès constitueix una infracció punible segons la legislació xinesa, i també pot acabar en incidències al control fronterer o en una denegació d’accés si el viatger ja arriba sense complir els requisits exigits.
Per què la Xina ho fa així
La justificació oficial és facilitar els intercanvis internacionals i mantenir la comoditat dels viatges, dins de l’estratègia xinesa d’“obertura” i d’impuls a l’arribada de visitants. Ara bé, la lectura pràctica de la norma és que Pequín vol més turisme, sí, però sense perdre capacitat de control sobre qui entra, quant temps s’hi està i on s’allotja. En altres paraules, l’obertura existeix, però va acompanyada d’una vigilància molt clara sobre els espanyols i la resta d’estrangers que utilitzen aquesta via ràpida d’entrada.
