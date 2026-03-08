Trump avisa l'Iran que el pròxim líder suprem no "durarà gaire" sense l'aprovació de Washington
El president dels Estats Units no descarta acceptar un sucessor amb vincles amb l'antic règim si és "un bon líder"
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest diumenge que el pròxim líder suprem de l'Iran no "durarà gaire" en el càrrec si no rep l'aprovació de la seva administració. "Si no obté la nostra aprovació, no durarà gaire. Volem assegurar-nos que no hem de tornar enrere cada deu anys", ha afirmat Trump en una entrevista amb la cadena ABC News. Malgrat tot, el líder republicà no ha tancat a la porta a acceptar un sucessor vinculat a l'antic règim dels aiatolàs sempre que sigui "per triar un bon líder". Trump ha definit l'Iran com "un tigre de paper" que pretenia "atacar" i "apropiar-se" de tot l'Orient Mitjà.
Aquest diumenge l'Iran ha assegurat que està a prop de l'acord per escollir un nou líder suprem, després de l'assassinat de l'aiatol·là Ali Khamenei, però de moment manté en secret la identitat del possible successor.
